A NAV ellenőrei egy, az előzetes kockázatelemzés alapján kiválasztott cég, egy kft. telephelyén tartottak próbavásárlást. Egy mécsest vásároltak, de az eladásról semmilyen bizonylatot nem kaptak. A revizorok megkezdték az ellenőrzést, és az ekkor kiállított kontrollszámla adatai alapján kiderült, hogy nem a kijelölésben szereplő kft., hanem az azonos tulajdonosú, azonos nevű bt. pénztárgépe van a helyszínen.

Fiókok borítékokkal

A súlyos mulasztás miatt a revizorok készpénzkészlet-ellenőrzést is indítottak, de a cég alkalmazottja jelezte, hogy vezetői utasításra nem nyilatkozhat a kassza tartalmáról. A revizorok végül felszólították, hogy nyissa ki a pénzkészletet tároló négyfiókos kisszekrényt. A bútor felső fiókjának peremén a „BT. fehér” feliratú címkét láttak, a fiókban készpénz volt.

A revizorok ragaszkodtak a további fiókok kinyitásához is. A második fiók peremén a „BT. fekete” felirat volt olvasható, ebben is készpénz volt, ugyanúgy, ahogy a harmadik és a negyedik fiókban is. A fiókok összesített tartalma meghaladta a 4 300 000 forintot, de ezen kívül több mint 1 000 eurót is találtak.

Bőségkassza a széfben

Előkerült a pénzmozgásokat rögzítő négyzetrácsos füzet is. Mindegyik fiókhoz külön nyilvántartás tartozott, a kiadásoknál és a bevételeknél is pontos összegekkel, emellett jelölték a pénz „fehér” és „fekete” mivoltát is. Az alkalmazott végül elismerte, hogy a fekete nyilvántartások többségében olyan bevételeket és kiadásokat tartalmaznak, amelyekhez „nem feltétlenül” tartoznak számviteli bizonylatok.

A revizorok a „fekete” nyilvántartásban szereplő „hátra”, „bőségkassza”, „félre” megnevezésekre is rákérdeztek. Az alkalmazott bevezette őket a raktárhelyiségbe, ahol a függöny mögött egy elrejtett széf volt.

Ennek kinyitásakor az alkalmazott bemutatta a „Bőségkasszát”, egy piros színű pénzkazettát, amelyen a „Bőségkassza Bt. – Kft.” felirat szerepelt. A kazetta üres volt, mert az alkalmazott elfelejtette betenni a negyedik fiók tartalmát a csaknem 600 000 forintot, amiről elárulta, hogy az az összeg is a vállalkozások fekete bevétele volt.