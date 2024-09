„Nem lehet elég korán kezdeni a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi ismeretek fejlesztését, ez egy életen át tartó folyamat” – mondta Kandrács Csaba, az MNB alelnöke, aki emlékeztetett rá, hogy a jegybank a verseny indulása óta folyamatosan fő és szakmai támogatóként is szerepet vállal. Hangsúlyozta: „a pénzügyek digitalizációjának egyik hátrányos mellékhatása, hogy egyre több a csaló, de ez ellen védelmet nyújt, ha az emberek tudják, hogyan bánjanak a pénzükkel az online térben is. Bár továbbra is fontos a szülői minta, e téren a diákok is tudnak segíteni a családjuknak, ha tájékozottak a pénzügyek területén.”

„A Pénzmesterek Akadémia és Verseny kapcsán az idei játék indítása előtt közvélemény-kutatást is készíttettünk, amely megerősítette azokat a hat évvel ezelőtti tapasztalatainkat, amelyek szerint mind az idősebb generációk, mind a felnövekvő nemzedék pénzügyi ismeretei alapjaiban is hiányosak. Az eredmények rávilágítottak többek között arra is, hogy a pénzügyi tudatosság terén a fiatalok sok tekintetben rosszabb véleménnyel vannak a saját korosztályukról, mint ahogyan az idősebbek látják őket. Ez is alátámasztja, hogy jó úton járunk, hiszen a verseny küldetése, hogy a fiatalok felismerjék: nem lehet elég korán elkezdeni az öngondoskodást, az ahhoz szükséges ismeretek megszerzését” – mondta Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára.