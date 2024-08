Amilyen reményeket fűztünk a kukoricához tavasszal és még nyár elején is, az kissé alábbhagyott. Az aszály nagyon durván elbánt a kukoricával. Különösen súlyosan érintette a gyengébb minőségű talajokat, ahol a növények levélsárgulása és a csőképződés elmaradása is jellemző. Mennyiségben is jóval kevesebb lesz a vártnál és minőségben sem a legjobbakat várjuk, látva a kukoricacsövek méretét, az összeaszott szemeket a kukoricacsutkán