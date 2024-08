Hallottak már az embriómosásról? Kedvelik a látványos lovas show műsorokat? Augusztus utolsó hétvégéjén, 29-31. között startol el a 33. Farmer Expo a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán. A szervezők, mint az előbb kiemeltük, igazán ritka és szórakoztató, emellett pedig hasznos, ismeretet fejlesztő programokkal is készülnek a közönség számára. Minderről szerda délelőtt számoltak be a Beer And Wurst étteremben.

Vaszkó László kiállításigazgató leszögezte, a program jelszava a tudástranszfer, vagyis az a szervezők célja, hogy a szakmai rendezvények segítségével pozitív jövőképet vázoljanak fel a gazdák előtt. A sertésállatokra különös hangsúlyt fektetnek, a téma körülbelül másfél napot fed majd le.

Hibridsertés a fókuszban

Az ehhez kapcsolódó talán egyik legérdekesebb programkínálat egy úgynevezett genetikai bemutató lesz, melyet hibridsertéssel foglalkozó cégek fognak a közönség elé tárni. Emellett, olyan kérdéseket is feszegetnek majd, hogy a digitalizáció hogyan tudja segíteni a sertéstenyésztés hatékonyságát. Akik szeretik a lovakat, nem maradnak ki a jóból, látványos show-kat tekinthetnek majd meg.

Szólláth Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar vármegyei elnöke felhívta a figyelmet, hogy 11 Hajdú-Bihar vármegyei kistermelőnek tudnak majd lehetőséget adni a Farmer Expón való megjelenésre.

Arra is rávilágított, hogy három fontos témát határoztak meg: nagy hangsúlyt fektetnek a támogatáspolitikára, pénteken élelmiszeripari szakmai fórumot rendeznek, szombaton pedig az idei földforgalmi aktualitások kerülnek fókuszba.

Közelebb vinni az állattenyésztést

Béri Béla, a Debreceni Egyetem docense úgy véli, fontos közelebb hozni a társadalomhoz az állattenyésztést, hogy a fiatalabb generáció számára se váljon ez a terület idegenné, a Farmer Expo pedig erre tökéletes alkalom. Kuriózumnak tekinthető show bírálat is lesz, illetve nyíró és fejőbemutatót is láthat majd a közönség. Megtudhatjuk, milyen egy embriómosás: közvetíteni fogják majd ugyanis egy kivetítőn, amikor a donor tehénből a befogadó tehén veszi át az embriókat, így kvázi béranyaként felneveli és megelli a borjút.