Az idei nyár különösen nyüzsgő a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, ahol a turisták száma az elmúlt évekhez képest jelentősen megugrott. A helyi turizmus fellendülésének köszönhetően a régió számos települése és látványossága soha nem látott forgalmat bonyolít le, ami pozitívan hat a helyi gazdaságra és közösségekre.

Teltházzal működnek

Megkerestünk több vendégházat is, hogy milyen forgalmat bonyolítanak le a nyári szezonban. Egy Zemplénben található vendégház üzemeltetője elmondta, hogy szinte teltházuk van őszig.

Van olyan foglalásunk, amit már januárban jeleztek számunkra, de ezek általában visszajáró vendégek

– mondta.

Egy Vadnán működő szálláshely hasonló telítettségről számolt be.

Szinte minden vendégházunk foglalt, de azért akadnak még hétköznap szabad szálláshelyek

– mutatott rá. Azt is elmondta, hogy szerinte nagyon jó szezont zárnak majd a vendégházak a vármegyénkben.

Előnyben a vízisportok

A vármegyét átszelő festői tájak, a Bükk és a Zemplén hegységek vonulatai, valamint a Tisza és a Bodrog folyók környéke rengeteg turistát vonzanak. A túrázók és kirándulók számára a hegységek kiváló lehetőségeket kínálnak a természetjárásra, míg a vízi sportok kedvelői a folyók és tavak mentén találhatnak kikapcsolódást. Az Aggteleki Nemzeti Park barlangjai, különösen a világhírű Baradla-barlang, idén is nagy népszerűségnek örvendenek. Borsod-Abaúj-Zemplén gazdag történelmi és kulturális öröksége is jelentős vonzerőt képvisel. Miskolc városa, a vármegye székhelye, különösen sok látogatót fogad. Az Avasi kilátó, a Diósgyőri vár és a Miskolctapolca Barlangfürdő mind olyan helyek, amelyek kihagyhatatlanok a turisták számára. Emellett a Tokaji borvidék is rengeteg borkedvelőt csábít a térségbe, akik a híres tokaji borokat szeretnék megkóstolni és a szőlőültetvényeket felfedezni.

Pozitív hatásai vannak

A megnövekedett turistaforgalom pozitív hatásai már most érezhetők a helyi gazdaságban. A szálláshelyek, vendéglátóegységek és turisztikai szolgáltatók jelentős bevételnövekedést könyvelhetnek el. Emellett a helyi lakosok is profitálnak a megnövekedett látogatószámból, hiszen új munkahelyek jönnek létre, és a turisták által generált kereslet további beruházásokat ösztönöz. A vármegye a nyári szezonban is sokszínű és gazdag élményeket kínál a látogatóknak, akik számára a természet szépségei, a történelmi látnivalók, a kulturális programok és a helyi gasztronómiai különlegességek felejthetetlen nyaralást biztosítanak. A helyi turizmus fellendülése pedig reménykeltő jövőt ígér a régió számára.