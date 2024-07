Nézzük, mennyiből hozható ki egy nyaralás 2024-ben.

Debreceni wellness és városnézés a családdal

Csohány Csaba nemsokára a feleségével és gyermekével utazik Debrecenbe. Három napban gondolkodnak, Csaba 400 ezer forint körül tervezte meg a költségvetést. Egy wellness szállodára esett a választásuk, ahol egy 6 éves gyermekkel esős időben is medencébe mehetnek és játszhatnak.

Csohány Csaba jobban megismerné a cívis várost:

Mindenképpen megnézzük a színes debreceni szökőkutat, a Nagyerdőt és az ott lévő állatkertet. Az Aquaticumba szintén szeretnénk eljutni, és persze a városnézés sem maradhat ki a programok közül.

Kilenc éve visszajárnak a családdal Bogácsra

Kubik Ákos családjával együtt egy 5 fős nyaralásra készül. A család három húszas éveiben járó fiúból áll, a szülők 43 és 46 évesek.

A költség itt nem annyira magas, 4 napra mindössze 100 ezer forintban gondolkodik. A tervek szerint egy régi parasztházban szállnak meg, amelyben öten is kellemesen elférnek. A büdzsé azért ennyire kedvező, mert a régi parasztház egy barátjuké, így ingyenesen lehetnek benne.

Náluk már családi hagyománynak számít, hogy mindig visszatérnek egy kis Bükkaljai településre. Kilenc éve járnak Bogácsra, ahol jól érzik magukat, és rengeteg barátjuk, ismerősük él ezen a környéken, a Bogácshoz közeli Cserépfaluban is. Velük szoktak a nyaralás alatt sütni főzni, grillezni, és persze a bogácsi strandra is átruccannak, ahol nyáron számos jó koncertet rendeznek. Kubik Ákos imád túrázni, ezért biztos, hogy a családtagjaival együtt körülnéz majd a bogácsi Horgásztó mellett, és az Ódor-várrom környékén (ami Cserépfalutól 5 kilométerre északnyugatra fekszik, a Suba-lyuk barlang közelében). Szóval még barlangászni is tudnak ezen a környéken.

Ráadásul Bogácson a pincesor rengeteg finom bort kínál, így este oda is ellátogatunk majd

- beszélt nyaralási terveiről Kubik Ákos.

Pilisi kirándulás

A 25 éves Horváth László pár nap múlva a barátnőjével nyaral. 250 ezer forint körüli összeget tervez erre a célra a 4 nap alatt. Pest megyébe, a Pilisbe utaznak egy hatalmas fa vendégházba. Horváth Lászlóék azért szemelték ki ezt a környéket, mert a barátnője hamarosan errefelé fog dolgozni, és előtte mindenképpen szerették volna jobban megismerni, egy kicsit feltérképezni a Pilist.

Mindketten szeretjük a természetet. Igazi feltöltődés lesz ez a pár nap nyugalom, kikapcsol Miskolc nagyvárosi pörgéséből. Ezért biztos, hogy elmegyünk majd túrázni a Pilisbe, egy vendégházba.

A közelben lesz fürdő és strand is, szóval Horváth László szerint nem fognak unatkozni ezen a szép vidéken.