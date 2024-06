Mindig elfelejtette lekapcsolni otthonában a villanyt Nagy Magdolna, megoldást keresett a problémára: így jött létre az okosotthonokkal foglalkozó Hello Future Kft. Az indulás nem volt mindennapi, hiszen nem volt üzleti terve, sem piackutatása, mégis belevágott, hét év után ma már nőként sikeres a férfiak világában. Sikerkovácsok című podcast műsorunkban a Hello Future alapító-tulajdonosa megnevezi eredményességének fő okát is: alázat és folyamatos tanulás. Fontosnak tartja a kihívásokat, buktatókat is, hiszen abból tanul. Műsorunkból azt is megtudhatják, mire kell figyelni, ha okosotthonra vágynak. Pénteken 20 órakor várja Önöket a szerkesztő-műsorvezető, Csákó Attila a boon.hu-n.

További podcastjeinket itt hallgathatják meg.