Az International Workplace Group – a hibrid munkamegoldások piacának szolgáltatója, amelyhez a Spaces és a Regus brandek is tartoznak – két újabb rugalmas és modern munkaterületet nyit hazánkban több mint 2 000 négyzetméteren. Az IWG 35 éves története során tavaly az eddigi legmagasabb éves bevételét könyvelhette el, és gyors növekedést produkálva 867 új helyszínnel bővült a hálózat.

Budapesten, a 13. kerületben található újabb helyszín, a Regus Madarász megnyitása az International Workplace Group azon törekvésének a része, hogy a rugalmas munkaterületek iránti meredeken növekvő keresletet kielégítse a fővárosban. Az irodahelyszín Budapest belső részén a Váci úti irodafolyosó, valamint a népszerű Margitsziget közelében fekszik. Az újonnan elérhető Regus fejlesztés a legzsúfoltabb területeken kívül, de mégis központi helyen található. A 2025 elején megnyíló Regus Madarászban co-working terek, privát irodák, tárgyalók és kreatív terek állnak majd a bérlők rendelkezésére.

Magas színvonalú, rugalmas munkaterület

A Regus Miskolc – az ország egyik legnagyobb városának központjában – magas színvonalú, rugalmas munkaterületet biztosít az északkelet-magyarországi munkavállalók számára. A Regus új vidéki helyszíne 2025 elején nyílik meg egy multifunkcionális épületben, amelyben szálloda, étterem, lakások, irodahelyiségek, bevásárlóközpont és szórakoztató központ is található. Az IWG így Magyarország szinte minden nagyobb városban kínál majd irodai megoldásokat ügyfelei számára.

Az új, magas minőségű irodaházak különféle iparágban működő cégeknek és induló vállalkozásoknak adnak otthont. Az IWG Design Your Own Office szolgáltatása lehetővé teszi a bérlők számára, hogy teljesen a saját igényeikre szabják az iroda helyiségeket. Az új Regus helyszíneken többek között privát irodák, tárgyalók, co-working és kreatív terek is helyet kapnak majd.

Gyorsan növekvő kereslet

Az épület tulajdonosa az IWG platformját választotta, hogy a hibrid munkavégzés iránt gyorsan növekvő keresleten keresztül maximalizálja ingatlanjaik megtérülését. A technológiai platformba évente mintegy 50 millió fontot befektető IWG hozzáférést biztosít partnereinek a vállalat teljes szakértelméhez, a design és fit-out, valamint az értékesítés és marketing támogatásokhoz.