A kelet-magyarországi térség, így vármegyénk helyzetét is elemezte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ennek a térségnek a gazdasági fejlettségi szintje, tőke- és beruházásvonzó képessége felért a nyugati, azon belül is az északnyugat-magyarországi térséghez. A térségben világszinten meghatározó vállalatok telepedtek le, sikeres volt a kormányzat gazdasági stratégiája.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adott interjút portálunknak

Fotó: Vajda János

A külügyminiszter beszélt a közelgő európai parlamenti (EP) választásról is, rámutatott: rendkívül veszélyes az, amit az európai politikusok az orosz-ukrán háború kapcsán csinálnak. A júniusi 9-ei EP választás ezért is rendkívül fontos, mert ha sikerül békepárti többséget teremteni az EP-ben, akkor ennek a háborúpárti európai őrületnek véget lehet vetni.

A Külgazdasági és Külügyminisztériumot ért orosz hekkertámadás miatt sok kritikát kapott politikai ellenfeleitől. Mi a válasza?

Közép-Európa egy olyan helye a világnak, ahol a történelem során hozzá kellett szoknunk, tudomásul kellett vennünk, hogy itt mindenfajta nagyobb és kisebb hatalom megpróbál befolyást szerezni és ennek különböző formái léteznek: van, aki ellenzéki pártokat finanszíroz, ellenzéki médiumokat támogat és arra is van példa, hogy informatikai eszközökhöz nyúlnak. De a lényeg, hogy ezekkel a beavatkozási kísérletekkel szemben a megfelelő védekezési vonalakat meg kell húzni, és vannak olyan intézményei és hivatalai a magyar államnak, amelyek ezeket a védekezési feladatokat hatékonyan el is látják. A Külügyminisztérium informatikai rendszerét is védik, ha pedig nemkívánatos esemény történik, akkor közbe kell avatkozniuk és közbe is avatkoznak.

Beszéljünk a térségünkről! Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és az északkelet-magyarországi régió mennyiben tudja felvenni a versenyt Budapesttel és vonzáskörzetével, illetve a Nyugat-Dunántúllal vagy éppen a déli országrésszel, hiszen például a kínai BYD autógyár Szegeden épít gyárat. Kormányzati törekvés, hogy az északkelet-magyarországi régiókba csatornázzák be a következő befektetések egy részét. Mit hozhat ez a régiónak?