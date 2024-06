„Magyarok Kenyere” sül Szendrőben is

Háztartásvezetésre, gazdasszonyképzésre, sütésre-főzésre, a kamrában található alapanyagok felhasználhatóságára tanítják meg a nehéz sorsú édesanyákat a Bódva parti kis város, Szendrő Családsegítő Központjának munkatársai. A programban részt vevő fiatalasszonyok pitét, kenyérlángost, cipót sütnek. A finomságokra pedig gyermekeiket hívták meg, akik egymás vidám társaságában, közösen, egy asztalhoz ülve költik el a még meleg, friss ételeket alkalomról alkalomra. Az asszonyok megtanulták a kovászkészítést, a dagasztást és a sütési technikákat.

A tanult receptek alapján, a kapott lisztből már otthonaikban is el tudják készíteni a mindennapi kenyeret. A „háziasszony képzésre” a Magyarok Kenyere program által évről évre felajánlott lisztet használják, amelyből jut a helyi tanodás gyerekeknek is. Kenyérlángos, "zsíros deszka" kerül a tányérjukra, mielőtt hazaindulnak. De a családsegítők a kapott lisztből elkülönítettek arra az esetre is, ha valamelyik helyi család megszorul: krízisidőszakban ők vihetnek haza a gazdák adományából.