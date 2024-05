Nőtt a vendégéjszakák száma

"Nőtt a vendégéjszakák száma, így a turisztika egy meghatározó kitörési pontja lehet a megyének." Bihall Tamás, a Bokik elnökének mondata adta meg az alapját a beszélgetésnek.

Elsőként a térség vonzereje és számadatai kerültek terítékre. Dr. Piskóti István szerint: „a vármegye számaival jól állunk, közelítjük a 2023-as adatokat, 1,5 millió a vendégéjszakák száma. A szálláshelyek kihasználtságáról pedig elmondható, hogy 50-60 százalékos."

Bágyi Péter hozzátette: „A Covid járvány a turisztikai szektort érintette leginkább hátrányosan, és úgy látszik, hogy 2030-ra rendeződhet a helyzet. Ennek fontos pillére volt a Kisfaludy program, melynek keretében a régióban is számos szálláshely és vendéglátó egység tudott megújulni. Büszkén mondhatom, hogy a régióban számos olyan színvonalas szálláshely van, ahol el tudják tölteni a vendégek azt az időt, amit a régióra szánnak. Emellett viszont számos attrakciót is kínálni kell, ami miatt érdemes ide jönni, és ha a legjobb három desztinációba szeretnénk tartozni. Összességében jó szálláshelyek vannak és fejlődnek az attrakciók, és ezt reméljük a statisztikák is alá fogják támasztani."

Egyre több a külföldi vendég

A térségben a legnagyobb turisztikai potenciállal Tokaj-Hegyalja rendelkezik.

Ezt már Dévald István mondta, aki Zemplén jelentőségét is kiemelte. Mint megjegyezte, nagy számban érkeznek külföldi vendégek is.

Dankó Dénes szerint Zemplénben 23 százalékos növekedést tudtak elérni az előző évben, amely részben a bortermelésnek, részben a fejlesztéseknek köszönhető – vélekedett a szakember. A térséget alapvetően a borturizmus és a kulturális turizmus határozza meg – tette hozzá. Kiemelte: "Kicsi, de összetett térség ez, amely a bor és a gasztronómia köré épül."

Dr. Piskóti István szerint két kiemelkedő térségünk van, amely jelentős támogatást élvez, de vannak olyan területek is, melyek további fejlesztést igényelnének. Ha kiugró eredményeket szeretnénk elérni, a meglévő potenciált kell fejleszteni, hiszen olyan változások mennek végbe, melyek ezt igénylik. A turisták már komoly élményeket várnak. A szakemberek abban egyetértettek, hogy jó kínálatot kell összeállítani, mely csak együttműködéssel valósulhat meg.

Jó utak, jó közlekedés kell

Bágyi Péter szerint hatni kell már mostanában az érzékszervekre. De akinek, van erre pénze csak az fog erre felfigyelni. Kényelmes megközelíthetőség kell, megfelelő utak, megfelelő közlekedési eszközökkel, ehhez további infrastrukturális fejlesztés szükséges.

Piskóti István a turisták költéseit elemezte, véleménye szerint rendezvényeket és szolgáltatásokat is kell kínálni a turistáknak. A minőségi szálláshely vonzza a megfelelő minőségű vendégeket - állították a szakemberek. A cél, hogy minél több időt töltsenek is és minél többet költsenek. Dévald István szerint már az egynapos turistákat is látják az új felmérések alapján, akik a szállóvendégek mellett keresik a helyi borászokat, tehát itt kellene tartani őket.

Gasztronómia, aktív turizmus

A kerekasztal résztvevői a piaci résekről és a fejlődési lehetőségekről is ejtettek szót.

Bágyi Péter szerint a gasztronómiában, aktív turizmusban, és a borászatokban van a jövő. Véleménye szerint jó irányba indult el a térség. A szakember szerint kicsit kiaknázatlan még az a terület, például hogyan jutnak le a borászattól a turisták, ha megkóstolják a pincében a nedűket.

Piskóti István szerint Miskolcnak is szüksége van egy nagy attrakcióra, ami vonzza a turistákat. Véleménye szerint turizmust is lehet teremteni.

Dévald István a zöld turizmusban látja a jövőt. Mint mondta küszöbön van egy olyan kerékpárúthálózat kiépítése Tokaj-Hegyalján, amely olyan élményt nyújt majd, mint a Balaton körüli kerékpárút.