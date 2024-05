Több űripari szövetségnek, szervezetnek (ESA, NASA) és az űripar meghatározó vállalatainak - mint például az Airbus - volt beszállítója vagy éppen most az a miskolci Admatis Kft. Sikerkovácsok című podcast műsorunkban a vállalkozás ügyvezető igazgatója, résztulajdonosa Bárczy Tamás kifejti: a sikerekhez hit, kiválóan felkészült és felkészített csapat szükséges. Azt is elárulja, korábban egyes üzletekhez „vakmerőség” is kellett, hogy belevágjanak. Bárczy Tamás rámutat, az űriparba rendkívül nehéz bekapcsolódni, de amint bizonyítottak, lett reputációjuk, onnantól bevették őket a „klubba”. Hangsúlyozza: egy magas minőségű termék elkészítésében és elfogadtatásában tíz százalékot tesz ki a gyártás, kilencven százalékot a minősítések megszerzése és a tesztelés. Ugyanis termékmeghibásodás nem lehet akadálya egy műhold – költsége 400 milliárd forint körül mozog – sikeres küldetésének. Pénteken várja Önöket a szerkesztő-műsorvezető, Csákó Attila.

