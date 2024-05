Több olyan kedvezményezett is érkezett a szerdai miskolci roadshowra, akik az elmúlt időszakban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (Ginop) kaptak támogatást a sikeres pályázatuk révén – mondta a boon.hu-nak Gedei Gábor, a gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság kommunikációs munkatársa.

Hasznos tanácsok hangoztak el a gazdaságfejlesztési támogatásokról

Fotó: UA

Arról is beszélt, hogy bemutatták az Európai Uniós pénzek felhasználását és hogy ezekből a támogatásokból miként tudták a vállalkozásaikat fejleszteni. „Itt, az Észak-Magyarországi régióban jelentős mértékű GINOP támogatás valósult meg és reméljük, hogy a jövőben is nagyon sok támogatást tudunk majd kezelni” – hangsúlyozta.

Széles skála

A Ginop plusz egy gazdaságfejlesztési és versenyképességi operatív program, aminek az a lényege, hogy európai uniós forrásokat az arra alkalmas, és a feltételeknek megfelelő pályázóknak fejlesztésre és kapacitásbővítésre, infrastruktúra fejlesztésre, különböző iskolai programokra és szakképzésre fordítsanak.

„Széles területet ölel át a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program. Több mint kettőezer milliárd forint áll rendelkezésre az operatív programban 2021-2027 közötti időszakban” – mutatott rá Gedei Gábor.

Innováció terméke...

Fotó: UA

A miskolci eseményen több vállalkozás is prezentálta eddigi eredményeit. Különböző standokon mutatták be a vállalkozásuk profilját. Az érdeklődők minden felmerülő kérdésre választ kaptak, illetve a pályázati konstrukciókról is informálódtak.

Továbbra is elérhető

Azt is megtudtuk, hogy különböző pályázatok formájában ezt a keretösszeget hirdeti meg az irányító hatóság az évek során, amire tudnak pályázni az arra megfelelő, lehetséges potenciális kedvezményezettek. „A mi célunk az, hogy a Magyarország régió központjaiban, így Észak-Magyarországon és egyben Miskolcon is elmondjuk, hogy a Ginop plusz operatív program működik és létezik. Arról is beszélt, hogy a pályázati konstrukciónak köszönhetően egyes vállalkozások milyen eredményeket ért el az elmúlt néhány évben.

„Az eddig megjelent felhívásokkal közel nyolcszáz milliárd forint került már a pályázók birtokába országszerte és azt is elmondjuk, hogy most kora nyáron, már ebben az évben milyen felhívások, milyen pályázatok jelennek meg, ami érdekes lehet a pályázásra jogosult szervezet számára a kis- és középvállalkozásoktól (kkv) kezdve egészen szakképzési centrumokig."

Kedvezményes hitelek

Az eseményen elhangzott, hogy az elmúlt időszakban a korábbiakhoz hasonlóan elkezdte az irányító hatóság és a szakpolitika felkészíteni az érintett potenciális kedvezményezetteket arra, hogy a vissza nem térítendő források helyett az Európai Bizottság elvárásainak megfelelve a kkv fejlesztése területén visszatérítendő forrásokkal elérésével kell számolni.

„Ez azt jelenti, most végtelenül egyszerűen fogalmazva, hogy a magyar fejlesztési bank részéről, amely a pénzügyi eszközöket a visszatérítendő forrásokat folyósítja, olyan hiteleket tudnak igényelni, vagy támogatott hiteleket a lehetséges kedvezményezettek a vállalkozások, amelyen nagyon kedvezőek. Ezen hitelek azonban jellemzően nulla százalékos hitelek vagy a piaci elérés” – húzta alá.

Régiós szinten is előnyös

Gedei Gábor kifejtette: a piaci hozzáférés sokkal lényegesen olcsóbban hozzáférhető hitelek, minimális kezelési költséggel, tulajdonos költségekkel, de itt meg kell szokni azt, hogy ezt a pénzt a projektre, amit engednek a vállalkozások idővel az amortizációs idő leteltével például vissza kell fizetni. „Meghatározott feltételek szerint ez nem jelenti azt, hogy kisebb mértékben nem jelenik majd meg hátrányos helyzetű térségekben működő vállalkozások számára olyan konstrukció, amely feltételesen vissza nem térítendő támogatást ad meg számukra” – részletezte. Azt is ismertette: ez egy kombinált hitel lesz majd a jövőben, ami azt jelenti, hogy hitelként kapja meg a támogatást a vállalkozás, azonban, ha az megfelel megfelel bizonyos feltételeknek, akkor ezt a hitet mégsem kell visszafizetnie, hiszen olyan mérföldköveket teljesített, ami alapján arra méltó lesz, hogy ne kelljen visszafizetnie.

Ezekre fókuszál

A Ginop Plusz a 2021-2027 közötti uniós költségvetési időszak legnagyobb operatív programja. Keretösszege a hazai társfinanszírozással együtt összesen 2300 milliárd forint. A program a gazdasági növekedést, a hazai vállalkozások versenyképességének fokozását és a teljes foglalkoztatás elérését támogatja a pályázataival. Az operatív program a GINOP nyomdokain haladva, az előző hét év tapasztalataira alapozva a gazdaság ellenállóképességének növelését, a növekedési potenciál kiaknázását, a versenyképesség növelését, a vállalkozói ökoszisztéma támogatását szolgálja. A célok elérése érdekében öt prioritást tartalmaz: Vállalkozásfejlesztés, Kutatás, fejlesztés és innováció, Fenntartható munkaerőpiac, Ifjúsági garancia és Felsőoktatás, szakképzés.

A program a korábbi időszakot is meghaladó mértékben és szélesebb körben támogatja a vállalkozásfejlesztést és az innovációt. Mindemellett a források 65 százalékának a négy legkevésbé fejlett régióba történő allokálásával a program kiemelt célja a területi kohézió támogatása. Annak érdekében, hogy a „kiválóság és a kohézió programja”-ként a Ginop Plusz közreműködhessen a hazai gazdaságot érintő kihívások kezelésében, olyan átfogó célokat fogalmazott meg, amelyek a kkv-k termelékenységének és hozzáadott értékének növelését szolgálják, valamint az Unió élvonalában lévő hazai foglalkoztatási helyzet mellett képesek biztosítani a megfelelő színvonalú és mennyiségű munkaerőt a hazai vállalkozásoknak.