A duális képzés is fontos szerepet játszik abban is, hogy a fiatalok a régióban maradjanak – tette hozzá a duális képzés előnyeivel kapcsolatban. Az oktatás és a duális képzés kiemelt témája volt a május közepén szervezett gazdasági konferenciának is, melyről a boon.hu is írt.

Nyitottnak kell lenni a változásra és változtatásra

„A munkakeresőknek azt tanácsolom, hogy aktívan keressenek állásokat és ne féljenek a változástól. Az aktív álláskeresés azt jelenti, hogy havonta legalább 50 önéletrajzot küldjenek el különböző helyekre. Emellett fontos, hogy nyitottak legyenek az új szakmák elsajátítására és továbbképzésekre.” – nyilatkozta arra a kérdésre, hogy hogyan érdemes a munkavállalónak állást keresnie.

Ütésállóvá kell válni a munkaerőpiacon

Arra, a kérdésre, hogy hogyan kell reagálni a munkaerőpiac változásaira az álláskeresőknek és a váltani kívánó munkavállalóknak Polonkainé Valcsev Ivanov Éva elmondta:

„A karrierépítés nem egy applikáció, amit letöltünk, hanem egy hosszú távú folyamat, amelyhez időt, pénzt és energiát kell befektetni. Az embereknek ütésállóvá kell válniuk, képesnek kell lenniük telefonálni és állásokat keresni, anélkül hogy az első kudarc után feladnák. A munkavállalóknak nyitottnak kell lenniük a piaci változásokra és képesnek kell lenniük alkalmazkodni azokhoz.”