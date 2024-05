Korábban az „utolsó pillanatos” adás-vételek voltak tapasztalhatóak az ingatlan piacon, idén azonban már alaposabb körültekintés és megfontolt adás-vételek a jellemzőek. „A korábbiakhoz képest visszaesett, de azért jelentős a hitelfelvevők száma a régiónkban” – mondta a boon.hu-nak Kerek Edina, az Express Ingatlaniroda ingatlanszakértője azzal kapcsolatban, hogy egy legfrissebb felmérés azt mutatja, hogy a magyarok hitel felvételi kedve csökkent, azonban, akik felvesznek, azok jelentősebb mennyiségű pénzhez jutnak hozzá. Ezt azzal magyarázta, hogy a pénzügyi helyzet stabilizálódott és a hitelek kamatai is kedvezőbbek.

Nőtt a forgalom

Idén márciusában a pénzintézetek 97,8 milliárd forint értékű lakáshitelt tudtak kihelyezni. Ez 21 hónapos csúcsnak számít, ennél komolyabb összeget utoljára 2022 júniusában vettek fel a magyar családok – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb statisztikáiból. Éves összevetésben nem igazán érdemes az idei adatokat értelmezni, hiszen tavaly márciusban épphogy csak túl voltunk a hitelezési mélyponton – így nem mérvadó hír, hogy a most márciusban a bankok által folyósított hitelösszeg közel két és félszerese volt az egy évvel korábbinak. A folyósított összeg tekintetében az első negyedéves adatok is kedvezőnek tűnnek: az idei első három hónapban a háztartások által felvett 265 milliárd forintnál több hitelre egyedül 2022 elején szerződtek eddig a családok – akkor az MNB Zöld Otthon Hitelprogramjának köszönhetően a 350 milliárd forintot közelítette a folyósítás. A mostani rekordösszeget ugyanakkor nem igazán fair összevetni a 2021-es 233, pláne nem a 2020-as 243 milliárd forinttal, hiszen az elmúlt hónapok magas inflációja a hitelezésben, a pénz jelenértékében is megjelenik.

Pörögnek az ügyletek

Kerek Edina portálunknak elmondta, hogy az első negyedévben több ügyfelet küldött hitelügyintézőhöz, mint korábban egész évben. „Ennek egy része abból ered, hogy a leendő tulajdonosok egyre nagyobb összegeket vesznek fel, mivel az ingatlanok értéke is jelentősen nőtt” – mondta. Arra is kitért, hogy az egyes városrészek között milliós nagyságrendű eltérés lehet egy azonos állapotú ingatlannál. „A családi házak vidéken is jelentősen drágultak, itt leginkább a CSOK plusz-t és a Falusi CSOK-ot igénybe vevők vásárolnak leginkább” – mutatott rá.

Kevesebben veszik fel

Bár a folyósítások összege komolyan felfutott, a kereslet igazából még nem tért vissza: idén márciusban 5927 lakáshitel-szerződés köttetett. Ez ugyanis csak 37 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi kontraktusok számát, sőt a legfrissebb adat az idén januári szerződésszámhoz képest elmaradást is mutat. Az MNB 2017-ig visszanyúló statisztikáiban a 2022. október és 2023. december közötti inflációs és magas kamatokkal sújtott időszakot leszámítva nem találunk olyan 3 hónapot, amikor folyamatosan hatezer alatt maradt a lakáshitel-szerződések száma.