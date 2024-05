"Az észak-magyarországi turisztikai régió folyamatosan fejlődik, megújul. Az ide látogató turisták gyönyörű természeti adottságokkal, gyógyturisztikai szolgáltatásokkal és aktív sportolási lehetőségekkel találkozhatnak" - vélekedett Bágyi Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (Bokik) Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Osztályának elnöke.

"A Zempléni hegység érintetlen részeit is meg lehet közelíteni viszonylag kényelmesen, ha az ember például e-hegyikerékpárral indul a természet kalandos felfedezésére" – mondta, majd beszélt arról, hogy fontos, hogy fejlődött az infrastruktúra. – "Szerencsig már négysávos úton juthatnak el a távolról érkezők. Köszönhető ez annak, hogy az utóbbi időszakban és jelenleg is ez egy kiemelt fejlesztési terület. Országos viszonylatban is kiemelkedő a borturizmus és a gasztronómia, ami egyre több minőségi étterem létrejöttét jelenti. Dominálnak a négycsillagos szállodák, de ma már több ötcsillagos is található a térségben."

További lehetőségek is rejlenek a helyi turizmusban

Bágyi Péter szerint nem titkolt cél, hogy a konferenciaturizmusnak is úticélja legyen vármegyénk.

"Fontos, hogy a résztvevők az attrakciók megtekintésével maradandó emléket szerezzenek amellett, hogy számos, a mai trendnek mefelelő szolgáltatást is igénybe vesznek. A fejlődés természetesen nem állhat meg itt. Bízunk abban, hogy még rendelkezésre állnak források, hiszen állandó megújulással lehet minőségi szolgáltatásokat biztosítani, ami kiemel minket a többi úticél közül" – mondta az elnök, aki megállapította, érezhetően egyre népszerűbbek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településeink.

"Különösen a tokaj-hegyaljai desztináció, ahol egyre több vendég keresi fel az érintetlen természetet. A jelen világ elvárásainak megfelelő marketingstratégiát kell alkalmazni ahhoz, hogy minél több vendég keresse fel térségünket. Mind a szállodák, mind a vendéglátó egységek egyre jobban használják ki az e-marketingben rejlő adottságokat. A Magyar Turisztikai Ügynökség új videospotjai magas minőségűek, lélekre hatóak, ami nem csoda, hiszen mielőtt a vendég ellátogatna hozzánk, az interneten néz utána úticéljának. Ott pedig gyönyörű felvételeket lát, modern drónokkal elkészítve, amiket már elvárnak a fiatalok" – nyilatkozta a boon.hu-nak Bágyi Péter, aki a május 16-i Figyelő TOP200 - Észak-Magyarország gazdasági konferencia kerekasztal-beszélgetések egyik résztvevője.