Az érdeklődőknek kiváló lehetőséget nyújtott az esemény arra, hogy megismerjék a munkaerőpiac trendjeit, a vállalatok és vállalkozások elvárásait, valamint tájékozódhattak a munkalehetőségekről, gyakornoki pozíciókról is.

A cégekkel közösen

Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora nyitotta meg a 28. KarrierFesztet, ami ezt a nevet két éve vette fel, pont azért, hogy mindenki érezze, ez nem csak egy seregszemle, hanem hosszú távú vállalati együttműködések eredménye – kezdte köszöntő beszédét. Sok kiállítóval különböző típusú együttműködések alakultak ki az elmúlt években és reméli, hogy egy regionális tudásközpontként Északkelet-Magyarország kisebb-nagyobb vállalatai megtalálják az egyetem hallgatói között leendő munkavállalóikat.

Egy egyetemnek nem lehet nagyobb célja annál, hogy meghatározó tudásközpontként szolgálja a régiót. A Miskolci Egyetem az oktatási portfóliójával próbál minden szektor számára kiváló munkaerőt biztosítani. A képzések kialakítása, formálása, újítása szempontjából partnerként dolgoznak a cégekkel, kutatásokkal kapcsolatban is állnak a rendelkezésükre, hiszen az egyetem nyolc karán folyik oktatási és kutatási munka közel 300 szakon, szinte minden területet lefedve. A vállalatokkal együtt kíván a Miskolci Egyetem hozzájárulni ahhoz, hogy a régió biztosítani tudja a fenntartható fejlődését és közösen szeretnének tenni azért, hogy az értelmiséget helyben tartsák, ne vándoroljanak el – zárta szavait a rektor.

Foglalkoztatási díj

2010 óta adják át „A Miskolci Egyetemen végzettek foglalkoztatásáért” díjat, amit 2024-ben a Spinto Hungária Kft. érdemelt ki. A díjat Prof. Dr. Horváth Zita rektor adta át Pócs János ügyvezető igazgatónak. Beszédében elmondta, hogy 1990 előtt a klasszikus kohászat nagy népszerűségnek örvendett, majd úgy tűnt, hogy ennek a szakmának leáldozott. A 2000-es években kiderült, hogy nagyon komoly ipari igény van erre és nagyon sokat tettek azért az öntészettel foglalkozó vállalatok, hogy a Miskolci Egyetem tovább tudjon fejlődni ezen a területen, és biztosítani tudja az utánpótlást. Közülük is kiemelkedik a Spinto Hungária Kft., ezért kapják ők idén a díjat a szenátus döntése alapján.

Pócs János, a Spinto Hungária Kft. ügyvezető igazgatója köszönő beszédében fontosnak tartotta megemlíteni, hogy cégük egy szerszámgyár, akik az ötletüket 2015-ben a Miskolci Egyetemen mutatták be először, ahol támogatást kaptak és az egyetem, valamint Miskolc is befogadta a vállalatot. A cég teljesítményéhez hozzájárul, hogy egy modern, nehéziparral is foglalkozó egyetem képez kiváló szakembereket a városban.

Részt vesznek a duális képzésben, sikeres kutatás-fejlesztési projektekben dolgoznak együtt és még számos területen szeretnék bővíteni az együttműködésüket. „Az öntöde az már nem egy piszkos, nehéz munkahely, hanem alapvetően high-tech üzem” – emelte ki az igazgató.

„Megtiszteltetés az egész csapat számára, mert soha nem egy cég vagy egy ember kap díjat, hanem egy csapat. Nálunk egy nagyon jó csapat van és a csapat részének tekintjük a tulajdonosainkat, a vevőinket és a körülöttünk dolgozó miskolci cégeket, akikkel egy erős rendszert alkotunk” – válaszolta az ügyvezető kérdésünkre, hogy mit jelent számára ez a díj.

A veterán kiállító

2024-ben először adták át a „Veterán kiállító” díjat, amit a MOL Petrolkémia Zrt. érdemelt ki, hiszen több évtizedes kapcsolat fűzi a vállalatot a Miskolci Egyetemhez. A díjat Poórné Aranyosi Amália, a MOL Petrolkémia Zrt. szakmai oktatási vezető szakértője vette át Kalmár Zsolttól, a Miskolci Egyetem gazdasági igazgatójától.

Az már önmagában is presztízs, hogy hosszú ideje együttműködhet az egyetem az ország egyik legnagyobb vállalatával, ami még különlegesebbé teszi a kapcsolatot, hogy a Miskolci Egyetemen azok a kompetenciák, amelyekre ennek a hatalmas vállalatnak szüksége van, mind megtalálhatók a képzési kínálatban, akár gazdasági, akár műszaki területen – fejezte ki köszönetét a vállalat képviselőjének Kalmár Zsolt.