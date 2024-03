A „Szövetségben a vállalkozókkal” program keretében új szolgáltatási akcióval jelentkezik ezekben a hetekben a Bokik, amely a jól csengő „A kamara házhoz megy” elnevezést kapta.

Dudás Tiborné, a Bokik titkára

Forrás: Bokik

Mit jelent ez a gyakorlatban, és miért éppen most indul a projekt?

A program megvalósításának előkészítése már hónapokkal ezelőtt megkezdődött, és a kiinduló pontja az a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Kormány közötti együttműködés, amelynek keretében még 2022-ben írták alá a felek a „Szövetségben a vállalkozókkal” elnevezésű megállapodást. Ennek a célja, hogy

„elősegítse a magyar gazdaság tartós növekedésére hatást gyakorló nemzetgazdasági célok megvalósulását, és ennek eredményeként a magyar társadalom jólétének folyamatos gyarapodását”.

A megállapodásban rögzítettek szerint 2023-ban indult el a Nemzetgazdasági Minisztérium és az MKIK által támogatott országos Vállalkozásfejlesztési Program, amelyben a mi kamaránk is részt vesz. A célunk a vállalkozások versenyképességének javítása, és a gyengébb gazdasági- és adóerejű területek felzárkózásának támogatása. Ez esetünkben a vármegyeszékhely, a miskolci, valamint a tiszaújvárosi járás kivételével valamennyi kistérséget felöleli. Ahogy már említettem a vármegyei program tervezési szakasza, a különböző akcióterveink kidolgozása, a tanácsadási pontok kijelölése után most jutottunk el arra a pontra munkatársainkkal, hogy elindulhatunk, és házhoz visszük a kamarai szolgáltatásokat.

Konkrétan milyen szolgáltatásokról van szó?

A kínálatunk igen színes. Tartalmazza térségi szintű üzleti klubok szervezését, workshopok rendezését, finanszírozási és forráslehetőségek bemutatását, céglátogatások szervezését a jó gyakorlatok bemutatása érdekében, külföldi országokra vonatkozó célpiaci szakmai fórumok tartását, nemzetközi szakkiállításokon, vásárokon való részvételt. A sort még hosszan folytathatnám, de az érdeklődők megtalálhatják a teljes szolgáltatási palettánkat a honlapunkon, a www.bokik.hu-n.

Említette a tanácsadási pontokat, ahová házhoz mennek. Hol találhatók ezek?

A vállalkozók jól ismerik a Bokik nagyobb városokban található képviseleteit: így a kazincbarcikait, a mezőkövesdit, az ózdit, a sárospatakit, a sátoraljaújhelyit és a szerencsit. Ezekben az irodákban természetesen továbbra is várják munkatársaink az ügyfeleket, de vannak új helyszíneink is, amelyek – a felsorolásból kitűnik – lefedik az egész vármegyét. Tanácsadási pontot működtetünk Cigándon, Encsen, Edelényben, Göncön, Mezőcsáton, Pálházán, Putnokon és Tokajban. Ezekben a városokban meghatározott rendszerességgel tartunk majd fogadóórákat és különböző rendezvényeket. Az egyes programok meghívóit – a témákkal, helyszínekkel és az időpontokkal – megküldjük majd a kamarai regisztrációban szereplő vállalkozások e-mail címére, de hirdetjük majd a megyei napilapban, a helyi médiumokban és a közösségi médiában is. Fontos, hogy a Bokik „A kamara házhoz megy” szolgáltatási csomagjának minden elemét díjmentesen kínálja a vállalkozásoknak.

Kiknek szánják ezeket a programokat elsősorban?

Minden vállalkozónak, akinek felkelti az érdeklődését az adott téma, vagy a meghirdetett kiállításon, képzésen, találkozón való megjelenés lehetősége. De különösen odafigyelünk majd arra, hogy a mikro- kis- és középvállalkozások vezetőit, munkatársait bevonjuk a programba. Ez az a vállalkozói kör, amelynek megerősítése nagyon fontos számunkra, hiszen ők adják a gazdaság gerincét.

Miért ajánlaná egy vállalkozónak, hogy vegyen részt ezeken az alkalmakon?

Mert a vállalkozók szakértőink segítségével bővíthetik üzleti ismereteiket, cégre szabott információkat és gyakorlati tanácsokat kaphatnak az előadóktól, és lehetőségük lesz a kapcsolatépítésre is. De mindezek mellett megismerhetik a nemzetközi trendeket, a hasznos tapasztalatokat, jó gyakorlatokat és megoszthatják tudásukat.

Kihez fordulhatnak az érdeklődők, ha bővebb információkra kíváncsiak?

A projekt vezetője a kamarában Juhász Gabriella gazdaságfejlesztési koordinátor, akivel a következő elérhetőségeken vehetik fel a kapcsolatot a vállalkozók: E-mail: [email protected]; mobil: +36 20 669 1148; telefon: + 36 48 569 228