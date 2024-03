Arra is kitért: 300 millió forintból fogjak korszerűsíteni a művelődési házat. „A beruházás által sokkal több energiát és ezáltal pénzt tud megspórolni az önkormányzat” – húzta alá. Arra is rámutatott: a művelődési ház közösségi térként számos programnak ad majd a jövőben is otthont.