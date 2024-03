A meteorológiai tavasz első hetében is folytatódott a február eleje óta tartó, az átlagosnál jelentősen melegebb időjárás, melynek következtében a szántóföldi és gyümölcsöskerti vegetáció 3-4 héttel fejlettebb az ilyenkor szokásosnál. A korai gyümölcsfák virágoznak, és az őszi vetésű szántóföldi növényeinknél is látványos a fejlődés.

Az előttünk álló napokban hetekben azonban még számítani lehet hajnali fagyokra, amik elsősorban a gyümölcstermést veszélyeztetik, Virágzáskor illetve a terméskezdeménynél vagy akár a termés fejlődésekor sokkal inkább fagyérzékenyek a növények, mint a fejlődésnek egy korábbi stádiumában – írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Meg se kottyan

Azt gondolom, a mostani hőmérsékleti viszonyok esetén még nincs tragédia, ha minusz 5 fok lenne tartósan, az okozna gondot. Az ilyen veszély különösen a virágzó kajszitermést érintheti" – fejtette ki Taskó József a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke. A szántóföldi növényeknek – búza, kukorica, repce – a mostani hideg meg se kottyan

– tette hozzá.

A mögöttünk álló bő egy hétben is folytatódott a már februárban megszokott, az ilyenkor szokásosnál melegebb és szárazabb időjárás. Pénteken és szombaton hullott többfelé nem nagy mennyiségű eső, kedden és szerdán pedig elszórtan záporok, sőt zivatarok fordultak elő. Összességében azonban csak kevés helyen esett 5 millimétert meghaladó mennyiség, így a legtöbb helyen az elmúlt héten is kevesebb volt a csapadék az ilyenkor szokásosnál.

Kevés a csapadék

A harminc napos csapadékösszeg is hiányt mutat az ország jelentős részén, a Tiszántúl déli kétharmadán 10 milliméter sem hullott az elmúlt egy hónap során, csak az Északi-középhegység térségében pozitív az anomália. Az őszi vetések, ahol nem volt tartós belvíz, jó állapotban vannak, már látványos fejlődésnek indultak. A kalászosokra a bokros állapot a jellemző, az őszi káposztarepce pedig kezd szárba indulni. A növényvédelemre az idén különösen nagy gondot kell fordítani, mert a télen a kórokozókat és a kártevőket csak kis mértékben tizedelte meg a január második hetétől a hónap végéig jellemző, sajnos leginkább csak éjszakánként fagyos idő. A talajfagy a maximális mélységét (5-25 centiméter) január közepén érte el ezen a télen, ami igen sekély és az is csak rövid ideig tartott. A tél jelentős részében egyáltalán nem volt fagy a talajban.

Ismét melegszik

A folytatásban átmeneti lehülés után ismét melegszik az idő. A csütörtöki, sokfelé esős nap után pénteken és szombaton csak helyenként valószínű gyenge eső, zápor. A következő csapadékzóna vasárnap a nap második felében éri el hazánkat, hétfő estig ismét sokfelé kell esőre, záporokra számítani, és még kedden és szerdán is várhatók elszórt záporok. Összességében az előttünk álló egy hétben 5-15 miliméter közötti csapadék valószínű, ennél többre a nyugati országrészben lehet számítani.

A hőmérséklet pénteken és szombaton 9 és 14 fok között várható a legmelegebb órákban, hajnalban pedig kevéssel fagypont fölötti értékek lesznek jellemzőek, szombaton északkeleten és a fagyzugokban fagyhat is, ott -2, -3 fok is előfordulhat. Hasonlóan alakul a vasárnap hajnal is, de ekkor napközben már melegedés kezdődik, a jövő hét első napjaiban nagy területen ismét 15 fok fölé melegszik a levegő, a csapadékos tájakon lesz ennél hűvösebb. A jövő hét első felében éjszakánként sem valószínű fagy, de a hét közepétől ismét lehűlésre lehet számítani.