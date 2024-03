Arról is beszélt, hogy az ünnepi hétvégére a különböző szálláshelyek nagyon sok kedvezménnyel készültek az érkező turisták számára. Most itt a hosszú hétvége, a négynapos húsvét, és mivel a szokásosnál is hosszabb, április nyolcadikáig tart a tavaszi szünet, így sokan töltik pihenéssel. A Szallas.hu adataiból kiderül, hogy a húsvéti foglalások 73 százaléka nonhotel szállástípusba (például apartman, vendégház, panzió), 27 százaléka hotelbe szól. Utóbbi esetén a négycsillagos kategória a legkeresettebb, a vendégek 14 százaléka választotta. De nem sokkal maradtak le a háromcsillagos szállodák sem.

Kelendőek a hotelek

„A foglalások 43 százaléka két éjszakára, 36 százaléka három éjszakára, 20 százaléka pedig egy éjszakára szól – ismertette a részleteket Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. „Úgy tűnik, hogy a hosszabb kikapcsolódásra vágyók körében népszerűbbek a hotelek: 3 éjszakás tartózkodásnál a vendégek közel harmada választott szállodát” – mondta.

Népszerűek a hotelek

Fotó: Makovics Kornél

Az átlagos foglalásonkénti vendégszám alapján a családok többsége és a többfős társaságok nagyobb arányban választanak szállást az apartman, panzió és a vendégház kategóriából. „A nonhoteleknél 3,9 fő, míg a szállodáknál 2,8 fő az átlagos létszám/foglalás” – mondta a sajtószóvivő.

Inkább többen pihennek

Kelemen Lili szerint további érdekesség, hogy az egyfős utazások száma ezúttal kimondottan alacsony, és csaknem minden harmadik húsvéti utazó wellness-szálláshelyen pihen. Vannak olyan szállásadók, akik 15-20 százalékos kedvezményes, tematikus csomagokkal várják a feltöltődni vágyókat. Sokan gyermekprogramokkal készülnek – jellemzően kézműves-foglalkozásokkal, tojásfestéssel, tojásfutammal, arcfestéssel várják a kicsiket, de van, ahol bohóc szórakoztatja majd őket.

Persze a felnőttek sem maradnak program nélkül: sok helyen sztárvendég énekel majd a vacsora közben.

Térségünk a legnépszerűbb

A legnagyobb turisztikai régiók közül Észak-Magyarország a legnépszerűbb, a Szallas.hu húsvéti foglalásainak negye­dével.

Pillanatnyi állás szerint hármas holtversenyben a Balaton, a Dél-Alföld és a Nyugat-Dunántúl követik a sorban – a foglalások 12-12 százalékát tették meg eddig ezekbe a régiókba. A települések közül Eger, Gyula, Hajdúszoboszló a legnépszerűbb jelenleg mind foglalási szám, mind vendég­éjszakaszám alapján. Pécs, Szeged, Miskolc, Budapest, Hévíz, Nyíregyháza és Siófok is a top tíz úti cél között szerepel a Szallas.hu foglalási darabszámai alapján. A húsvéttal indul a tavaszi szünet, de nem ér véget vele, hiszen sokan időzítik utazásukat inkább a hosszú hétvége utánra.

A húsvétot követő héten csaknem a négynapos ünnep számait hozzuk, így a teljes tavaszi szünetben szinte duplázzuk a hosszú hétvége eredményeit

– mondta a sajtószóvivő.