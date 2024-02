A jó állapotú, felújított lakások ára nem esett, sőt most már fontos, hogy egy ingatlan energetikailag korszerűsített legyen

– mutatott rá.

Érdekességek a kínálatból

Az otpotthon.hu adataiból az is kiderül, hogy a legtöbb lakáshirdetést Miskolcon adták fel, amit Kazincbarcika, Sajószentpéter, Tiszaújváros, Ózd és Nyékládháza követett 2023-ban. Ehhez képest 2024 januárjában Miskolc után már Sárospatak és Felsőzsolca következik, ötödikként pedig Ózd a meghirdetett ingatlanok számát tekintve. Érdekes adatokat is megosztottak, miszerint Borsodban jelenleg egy hat szobás hejőbábai kúria a legdrágább lakóingatlan, amelyért 300 millió forintot szeretne kapni a tulajdonosa. A legértékesebb ingatlan azonban jelenleg egy 58 négyzetméteres tokaji szálláshely, amelyet 119,9 millió forintért hirdettek meg, így a 2 067 241 forintos négyzetméterárával vezeti ezt a rangsort. A legdrágább nem lakáscélú ingatlan azonban egy sárospataki, 431 hektáros tölgyerdő, amelyért 3 milliárd forintot kér a tulajdonosa.