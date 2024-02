A mögöttünk álló héten, bár továbbra is jóval enyhébb idő volt az ilyenkor szokásosnál, de visszatértek a gyenge éjszakai fagyok, így az átlaghőmérséklet néhány fokkal alacsonyabban alakult, mint a megelőző időszakban, ez kissé visszafogta a vegetáció idő előtti, gyors fejlődését – írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében a HungaroMet.

Nedves légtömegek

A következő egy hétben azonban erős déli áramlással meleg, az eddigieknél nedvesebb légtömegek áramlanak fölénk, megszűnnek a fagyok, ismét nagyobb lendületet vehet a növényzet korai fejlődése, ami továbbra is a tavaszi fagykárok veszélyét növeli. Az elmúlt héten számos időjárási front érintette térségünket, de csapadék ezekből csak igen kevés hullott. Összességében csaknem országszerte esett valamennyi eső, de ez a legtöbb helyen az 1 millimétert sem érte el, ennél kissé többet csak az északi országrészben mérhettünk.

Csökken a belvízveszély

A belvízfoltok kiterjedése a száraz idő ellenére is csak lassan csökkent. A hőmérséklet kissé visszaesett a megelőző időszakhoz képest, de az ilyenkor szokásosnál így is 4-6 fokkal magasabban, 5 és 8 fok között alakult. A gyengén felhős, szélcsendes éjszakákon főként az ország keleti felén többször is előfordultak fagyok, de -5 foknál hidegebb csak a fagyzugokban fordult elő. Napközben jellemzően 10 és 15 fok közé melegedett a levegő, ami jelentősen enyhébb az ilyenkor megszokottnál. Az 5 centiméteren mért talajhőmérséklet napi átlaga továbbra is 6 és 8 fok között alakul hazánkban Az őszi vetések, ahol nincs tartós belvíz, viszonylag jó állapotban vannak, ezen a télen sem volt olyan hideg, ami hótakaró nélkül kárt okozott volna. A kórokozókat és a kártevőket bár kissé megtizedelte a január második hetétől a hónap végéig jellemző, legalább éjszakánként fagyos idő, de tartósabb hidegre lett volna szükség ahhoz, hogy számottevően gyérüljenek - tudta meg a boon.hu.

Pattannak a rügyek

A vegetáció gyors, idő előtti fejlődését kissé megtörték az elmúlt egy hétben előfordult éjszakai fagyok, a korai csonthéjasok nedvkeringése azonban már a megelőző időszakban megindult. A rügyek már az északi országrészben is megpattantak, délnyugaton pedig a legkorábbi kajszi fajták már virágoznak. Ennek még súlyos következményei lehetnek a folytatásban egy nagyobb fagy kialakulása estén. A kajszi a rügypattanás fenológiai fázisában -4 Celsius foknál erősebb fagy estén már károsodik, márpedig még nagyon korán van ahhoz, hogy ettől nagyobb fagy ne legyen. 2021-ben és 2022-ben például március közepén -10 fok körüli fagyok is előfordultak az egész országban.

Minden nap eshet

Az előttünk álló egy hétben többször esős, de továbbra is enyhe időben lesz részünk. Jellemzően sok lesz fölöttünk a felhő, eső, zápor minden nap előfordulhat, de összességében csak az északi és a nyugati országrészben valószínű 10 milliméter kissé meghaladó mennyiség. A felszín közeli talajréteg nedvességtartalma a legtöbb helyen növekedni fog.