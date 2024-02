Az Energiaügyi Minisztérium, a tárca és az állami energiaszolgáltató energetikai fórumsorozatot indított októberben. Az MVM Csoport vezetői minden vármegyében találkoznak a települések polgármestereivel. Dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára és a térség országgyűlési képviselője tartott előadást Magyarország energiapolitikai aktualitásairól és az önkormányzatokat érintő ügyekről.

"Az a tapasztalatunk, hogy nagyon hasznos a fórum, hiszen fontos, hogy a minisztérium és az MVM közvetlenül tudjon beszélni az önkormányzatokkal és a településvezetőkkel. Vármegyénkben két helyszínen, Bükkábrányban és Szikszón hívtuk össze, üzenete az egyeztetés. Mikor kitört az energiaválság, akkor az önkormányzatok hihetetlen munkát végeztek, sok célt pedig közösen tudtunk elérni a szövetségek minisztériumnak tett javaslataival együtt. Így fixáltuk az áram és a földgáz árát, valamint döntöttünk a kötbérmentesítések kérdéseiről. Ezt a munkát szeretnénk most folytatni úgy, hogy mi megyünk ki a helyszínekre, ahol fókuszáltabban tudjuk átbeszélni az ezzel kapcsolatos kérdéseket" – mondta dr. Koncz Zsófia.

Szó volt az energiaszuverenitásról

"Az Energiaügyi Minisztérium részéről egy általános energiapolitikai képet is igyekszünk adni Magyarország energiaszuverenitásával kapcsolatos kérdésekben, valamint a rezsicsökkentésben – folytatta a politikus. – Ez utóbbinál fontos kiemelni, hogy több mint másfél millióan kitöltötték a nemzeti konzultációt, amiből egyértelműen kiderült, hogy a magyar emberek továbbra is kérik a rezsicsökkentés megtartását annak ellenére is, hogy küzdünk az Európai Bizottsággal. Az itt felmerült kérdésekre igyekszünk válaszolni vagy megvizsgálni azokat" – szögezte le dr. Koncz Zsófia, aki beszélt arról is, hogy az energiaárak égbe szökésekor az önkormányzatoknak nehéz döntéseket kellett meghozni az intézmények fenntartásáról.

Mire jó egy fórum?

Dr. Alakszai Zoltán főispán elmondta, a párbeszéd erejében hisz.

"Mi a kormányhivatalban mindig próbáljuk ezt preferálni, örülök, ha más állami szervek is szóba állnak az ügyfelekkel. A polgármesterek kiemelkedő szereplők ebben a témában, arra biztatom önöket, bátran tegyék fel kérdéseiket. Eredményes tanácskozást kívánok" – mondta.

Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke szerint egy nagyon értékes fórumon lehetnek jelen. Számokkal mutatta be a 2014-2020-as időszakot, amiben sok energetikai fejlesztés volt. "22,3 milliárdot használtunk fel erre a célra, így 357 településen 200 épületben csökkentettük a költségeket. A munkát folytatni szeretnénk a 2021-2027-es időszakban is, amit már el is kezdtünk, ennek keretében újul majd meg a vármegyeháza épülete is" – mondta a fórum résztvevőinek.

Karöltve lesz megoldás

Dr. Hörcsik Richárd, az 5. számú országgyűlési egyéni választókerület képviselője szerint az emberek nagy többségének beszédtémája az MVM.

"Az elmúlt másfél-két éves gyakorlat alatt a legtöbb problémát az energetika jelentette. Örülök, hogy most face to face találkozunk a vezérkarral, így elmondhatjuk a gondjainkat, hiszen a polgármesterek minél hamarabb szeretnék megoldani azokat" – mondta, majd hozzátette, a demokrácia éppen az, amikor együtt találunk megoldásokat, hiszen a polgárokat nemcsak négyévente kell megkérdezni.

Demeter Zoltán, a 4. számú országgyűlési egyéni választókerület képviselője örömét fejezte ki, hogy az elmúlt években mintegy 30 %-kal kevesebb energiát használtak el a magyarok.

"Hiszem, hogy eredménye is lesz annak, ha együtt tudunk gondolkozni és tenni annak ellenére, hogy az elmúlt években sok nehézség volt. Ha a települések előre jutnak, akkor az ország is" – zárta gondolatait.

Sváb Antal, Szikszó polgármestere nagy megtiszteltetésnek tartotta, hogy a három körzet éppen ebben a városban gyűlt össze. "Nincs olyan település, amit ne érintett volna az energetika témaköre. Nálunk harminc százalékkal több lámpa van, amik LED-esek, a korszerűsítés hozzájárul a lakosok jobb közérzetéhez" – mondta.