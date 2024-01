Rámutatott: eleinte a tulajdonosok nehezen fogadták el azt a tényt, hogy az ingatlanok értéke jelentősen csökkent az elmúlt évekhez képest, ezért a hirdetési árak lassabban követték a tendenciát, ami a megvalósult adásvételekben már érzékelhető volt.

Óvatosabbak a hitelekkel

A magas kamatok miatt az ügyfelek az elmúlt év folyamán óvakodtak a hitelfelvételtől. Azok, akik mégis hitelre szorultak, várakoztak, hogy a kamatok csökkenjenek, emiatt a kereslet csökkent, a kínálat viszont változatlan maradt, ez is az árak csökkenését okozta

– mondta. Arról is beszélt, hogy az elmúlt évben Miskolcon arányaiban nagy számban jelentek meg befektetők a piacon, akik érezték az árcsökkenést, és az alacsonyabb áron már jónak tartották pénzüket ingatlanvásárlásra fordítani. „Az ország minden részéről érkeztek olyan vásárlók, akik Miskolcon fektették be megtakarításaikat. A falusi ­csokos településeken kelendőek voltak az ingatlanok, kisebb értékűek lévén, de természetesen itt is csak a nyomottabb árakon. Sok kisgyermekes család élt a lehetőséggel: eladták a lakásukat, felvették a támogatást, és így családi házra váltottak” – osztotta meg.

Kerek Edina azt is kifejtette, hogy az év utolsó hónapjaiban már főként olyan ügyfelekkel találkoztak, akik januárra tervezik új otthonuk megszerzését, hogy a magasabb összegű falusi csok támogatást vehessék igénybe.

A vidéki területeken és Miskolcon is várhatóan enyhe áremelkedésre, de legalábbis az árcsökkenés megállására, stagnálásra számítunk az új falusi csok és csok plusz támogatásoknak köszönhetően

– húzta alá.

Azt is hangsúlyozta, hogy az 50 millió forintos hitel lehetősége ugyan vonzó, de fontos tudni, hogy ez jövedelemfüggő, nem veheti igénybe akárki. „Azt reméljük, hogy az új támogatások segítenek élénkíteni az ingatlanpiacot. Bár nem számítunk jelentős áremelkedésre Miskolc és környékén, bízunk abban, hogy az adásvételi szerződések darabszámában vissza tudunk térni a két évvel ezelőtti szintre” – mondta.