Egyre népszerűbbé vált, hogy az ünnepeket az otthonuktól távol, inkább szállodákban, panziókban töltik az emberek.

„A térség szállodáinak többsége telt házas év végi időszakot tudhatott magáénak” – mondta el Bágyi Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Osztályának elnöke. Hozzátette, hogy a karácsony és a szilveszter utáni időszak is szerencsésen alakult a szálláshelyek számára, hiszen hosszúra sikeredett a téli szünet.

Családok szokásai

„A családosok előszeretettel mozdultak ki. Ez az időszak is nagyon szép eredményt hozott a térség szállodáiban, a foglaltság szempontjából. Most azt tapasztalják a vendéglátósok és a szállodák is, az elmúlt évekhez hasonlóan, hogy mivel kiköltekezték magukat év végén az emberek, egy gyenge időszaknak mondható a január” – tette hozzá Bágyi Péter.

Simon-Rácz Anett, a miskolctapolcai Calimbra Wellness Hotel szállodaigazgatója érdeklődésünkre elmondta: az ünnepek telt házat hoztak a számukra is. A téli szünetben is sokan választották őket.

A turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma Magyarországon 2p80 Észak 0125

Előfoglalási akciók

„Kifejezetten családosok érkeztek, kihasználva a kis időt, amit még együtt tudtak tölteni. Főként belföldi vendégek szálltak meg nálunk, de külföldiek is választottak minket – tette hozzá. – Ez a januári, februári időszak kicsit mindig csöndesebb, általában így szokott indulni az év. A barlangfürdő karbantartási időszaka miatt is érezhető, hogy most kevesebben vannak. A vendégek már előre foglalnak, így márciusra a hosszú hétvégére és húsvétra is. Előfoglalási akciókkal is kedvezünk a minket választóknak. Sokan pedig már nyárra is foglaltak nálunk szállást” – tájékoztatott a szállodaigazgató.

Hosszú hétvégék

2024-ben összesen 7 hosszú hétvégére készülhetünk. „Ilyenkor nagyon jó előfoglalási kedvezményekkel kedveskednek a szállásadók, illetve kiemelten kedvezően foglalható ilyenkor szállás. Mindenkinek javasoljuk, akinek van kedve, hogy nézze meg a helyek kínálatait, és különösen jó áron lehet elmenni egy pár napra kikapcsolódni, wellnessezni, túrázni – emelte ki Bágyi Péter is. – Azt tapasztaljuk, hogy márciustól kezdve már nagy előszeretettel foglalnak a vendégek, bár most még az előző évhez képest még kevesebbet. Korábban már érkezett tavaszra több foglalás is, azonban bízunk benne, hogy ez változik. Többnyire ezekre az időszakokra már dinamikusan áraznak a szálláshelyek. Ez azt jelenti, hogy minél korábban foglal a vendég, annál kedvezőbb áron tudja ezt megtenni. Ezért az tapasztalható, hogy a kiemelt hosszú hétvégékre érkeznek nagy számban a foglalások, mint például a március 15-e vagy a húsvét” – mondta el Bágyi Péter.