Megjelent a médiában, egészen konkrétan a JóAutók.hu oldalon, hogy „Tavaly is rekordközeli szinten zárt a használtautó-piac”. A cikkben konkrét számadatok is szerepelnek: „821 ezer használt autó cserélt gazdát tavaly.” „2022-ben 825 ezer volt a belföldi átírások száma.”

16 év az átlagéletkor

Az elemzés kitér arra is, hogy a forgalomban lévő hazai személygépkocsik átlagéletkora immár a 16 évet közelíti, ami a használtautó-piacon gazdát cserélő járművek összetételében is megmutatkozik: tavaly az adásvételek közel 34 százalékának tárgya legalább 20 éves jármű volt. A 2024-re vonatkozó kilátásoka így foglalta össze a a JóAutók.hu: a kereslet fokozatos erősödése nyomán az év egészében lassú növekedés várható mind az új autók piacán, mind a használtautó-importban.

Mindez a lecserélt autók révén tovább élénkítheti a használtautó-piacot is. Az említett előrejelzések alapján a JóAutók.hu arra számít, hogy a belföldi használtautó-piac 2024-ben is megőrzi aktivitását, sőt, reális esélye van az újabb csúcsdöntésnek is.

A média generálja a forgalmat

A piac egészére rálátók megszólalása mellett fontos a regionális kereskedésben részt vevők tapasztalata is. Az egyik miskolci kereskedés tulajdonosa szerint például 2023-ban az azt megelőzi évi forgalomnak csak 60-70 százalékát értékesítették.

- 95 százaléknál azt mondom, tévedhetek, de itt nem csak ennyi különbségről van szó - mondta Burek Szilárd, a negyven éve működő Burman Autókereskedés tulajdonosa. - Kollégákat is megkérdeztem, akik ugyanezt mondták. Az év első fele még jól indult, valóban hasonló volt, mint az előző év, de a másodikra begyűrűzött. Decemberben egyenesen siralmas volt a látogatottság. Nyilván a koronavírus-járvány rosszabbat hozott, de már örültünk, hogy kiláboltunk belőle. 2024. sem indult jól, de az utóbbi egy-két hétben van forgalom, ami biztató lehet erre az évre - mondta a kereskedő, aki több mint tíz éve nem foglalkozik új autók értékesítésével.

Betett a benzinársapka

Polgár Ede szerint már 2022 augusztusától érződött a visszaesés.

- Akkor jelentette be a kormány a benzinársapkát. Addig nagyon ment, jó volt a piac. Tavaly aztán két alkalommal volt forgalom: január-februárban és július-augusztusban. De összevetve 30 százalékkal esett vissza a tavalyi eladásszám a tavaly előttihez képest, ami lényeges különbséget okozott. Érdekes, hogy mennyire befolyásolja a vásárlási kedvet egy-egy cikk, ami megjelenik a médiában. Azt tapasztalom, hogy az említett cikkek fellendítik a piacot, mintha az emberek nem akarnának lemaradni a többiek mögött. De beszélni kell arról is, hogy egy-egy üzemanyagár-emelkedés visszaveti a vásárlást - mondta a 2006 óta működő Clear Autóház Kft. tulajdonosa, aki hozzátette, az nem változott, hogy a cégek új autókat valóban vásárolnak, de a magánszemélyek nem vesznek használt autót.