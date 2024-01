Újra az országos sajtó célkeresztjébe került az Andrada Group Kft. által tervezett alsózsolcai akkufeldolgozó ügye. Több sajtóorgánum szerint az alsózsolcára tervezett feldolgozó üzemet a Pest vármegyei Sóskúton nyitja meg a cégcsoport. Közleményében azt írta a cég, hogy 13 milliárd forintos beruházással hoz létre csúcstechnológiás üzemet Sóskúton. A vállalat összesen 160 munkahelyet tervez létrehozni a projekttel.

Peter Tibaut, az Andrada ügyvezetője és társtulajdonosa a közleményben azt írta, hogy kis kapacitású, nem veszélyes fémhulladékokat újrahasznosító üzemként indulnak el, a sikeres felfutást követő második lépésben pedig teljes energiatároló rendszereket is feldolgoznak majd. „Az egységes környezethasználati engedély kérelmezéséhez átfogó környezeti hatásvizsgálatot végzünk. Célunk, hogy a legszigorúbb környezetvédelmi követelmények és uniós szabványok alapján működjünk” – tették hozzá. Az üzem február végén fogja megkezdeni a működését, a szükséges engedélyek megszerzése után. Ezt követően tájékoztatásuk szerint újabb magyarországi és európai helyszínek következnek.

Alsózsolca ügyét is vizsgálják

Portálunk megkereste a cégcsoportot azzal kapcsolatban, hogy az Alsózsolcára tervezett beruházást áthelyezték-e Sóskútra. A cégcsoport ezt határozottan cáfolta.

„Nagyon sok telephelyet megvizsgált az elmúlt időszakban a cégcsoport és több telephelyben is gondolkodik. Sóskút ebben az első állomás logisztikai és infrastrukturális szempontból is a legoptimálisabb” – nyilatkozták a boon.hu-nak. Aláhúzták: Alsózsolca környékét is vizsgálja a cégcsoport.

„Továbbra is számolunk a térségben az akkumulátorfeldolgozó telepítésével, azonban erről nincs konkrét döntés, hogy mikor nyílna meg az üzem” – ismertették.

Korábban portálunk megírta, hogy az Andrada visszavonta az alsózsolcai újrahasznosító létesítésére vonatkozó engedélykérelmét és az előzetes vizsgálati eljárás helyett a vállalat – megelőzve a hatóság esetleges ilyen irányú kérését – környezeti hatásvizsgálati eljárást indított az üzem létesítése előtt.