Tevékenységük összehangolására, a magyar fiatalok hatékonyabb képviseletének és támogatásának céljából kötött együttműködési megállapodást a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a Fidelitas. A két szervezet, valamint előbbi Ifjú Gazda és Gazdasszony Tagozata kölcsönösen segítik egymást a fiatalok tájékoztatásában, lehetőségeik megismertetésében, továbbá a 2024-es önkormányzati és Európai Uniós parlamenti választásokon annak érdekében, hogy a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség jelöltjei minél több település vezetését adják és minél több mandátumot szerezzenek az Európai Parlamentben - tudatta a haon.hu.

– Az együttműködésünk megerősítése egyben a közösségünk megerősítése is. A célunk azonos: olyan vezetőket segítsünk, akik értékek mentén dolgoznak a saját településükért, közösségükért, illetve olyan képviselők kerüljenek be az Európai Parlamentbe, akik számára a magyar érdekek az elsők – hangsúlyozta megkeresésünkre Kálmánczi Miklós, a Fidelitas országos elnökségének zöld ügyekért felelős alelnöke. Elmondta, a világban hatalmas erők munkálkodnak azon, hogy a magyarok életébe beavatkozzanak. A recept ugyanaz, mint máshol: a társadalmunk alapjait, az emberi kapcsolatainkat támadják.

– Céljuk, hogy hazánk szuverenitását és gazdasági erősödését ellehetetlenítsék. Ezért kerülnek mikroadomány formájában a dollár- és eurómilliók a baloldali kampányokba és ezért akarják elárasztani Magyarországot ellenőrizetlen, génmanipulált ukrán gabonával – fogalmazott.

Jakab István, a Magosz elnöke (balra), Farkas Dániel, a Fidelitas elnöke, Nagyné Legény Ildikó, a Magosz Gazdasszony Tagozatának elnöke, Papp Zsolt György és Kálmánczi Miklós

Forrás: Fidelitas-archív

Összefogás a magyar gazdaság védelmére

Papp Zsolt György, a Magosz Ifjú Gazda Tagozatának elnöke elmondta, a szomszédunkban dúló háború kitörése és az arra adott hibás Európai Uniós szankciók, valamint a balliberális média által terjesztett propaganda és a külföldről finanszírozott dollárbaloldal egyre inkább igyekszik szétzilálni a családokat, a gazdaságunkat, társadalmunkat, veszélybe sodorva értékeinket.

– A magyar gazdák számára mindig is kiemelt cél volt a magas minőségű termékek előállítása és a hazai fogyasztók egészséges élelmiszerrel való ellátása. Ezeket a célokat azonban komoly veszélybe sodorta az Unión kívülről – elsősorban Ukrajnából – érkező bizonytalan eredetű importáru, melynek beáramlását az Európai Bizottság hibás döntése okozta – magyarázta a Papp Zsolt György. Hozzátette, Magyarország kiemelkedő mezőgazdasági potenciállal rendelkezik, melynek alapját a kiváló minőségű termőföldjei és egyedülálló vízkészlete mellett a családi gazdaságokat támogató kormányzati politika is biztosítja. A magyar gazdák számára mindig is elsődleges cél volt a magas minőségű termékek előállítása és a hazai fogyasztók egészséges élelmiszerrel való ellátása.