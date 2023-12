Az idei év eddigi legnagyobb havi forgalmát könyvelhette el októberben a hazai használtautó-piac: a DataHouse előzetes adatai szerint 73 700 személygépkocsi cserélt gazdát az elmúlt hónapban, ami 8,1 százalékkal haladja meg a tavaly októberi szintet.

Nagyobb lett a piac

Míg 2023 első fél évében az adásvételek száma gyakorlatilag végig elmaradt az előző év hasonló időszakának adataitól, júliustól a piac már felülteljesítő volt 2022 azonos időszakához képest, így megnőtt az esélye a tavalyi csúcs meghaladásának is. A szakértők szerint azonban továbbra is jelen vannak a keresletet visszafogó tényezők, mint a lakosság jövedelmi helyzete, a csak lassan csökkenő kamatkörnyezet, illetve az újautó-piac továbbra is visszafogott teljesítménye.

Annak magyarázata, hogy a viszonylag gyenge kereslet mellett hogyan tud a használt­autó-piac évről évre újabb rekordforgalmat produkálni, a forgalomban lévő személyautók folyamatosan, évente átlagosan 120 ezerrel növekvő számában keresendő. 2023 végére már mintegy 4,2 millió személyautó lesz forgalomban, csaknem 600 ezerrel több, mint 2018 végén. A magyarországi használtautó-piacon leggyakrabban alsó középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát, előbbieknek 29, utóbbiaknak 22 százalék volt az aránya az első tíz hónapban.

Nem tapasztaltak jelentősebb változást

Portálunk megkérdezett több vármegyénkben működő használtautó-kereskedést, amik egyöntetűen azt mondták, hogy nem tapasztaltak jelentősebb változást ebben az évben. Az egyik Mályiban működő kereskedés egyik alkalmazottja azt nyilatkozta, hogy inkább némi visszaesést tapasztalnak a vevők részéről, de kínálat az van bőven.

„Egyfajta pangás jellemzi most a piacot” – mondta. Makó Attila autókereskedő azt nyilatkozta lapunknak, hogy tapasztalt növekedést, de csak az alsóbb kategóriájú autóknál. „Egymillió forintig viszik a vevők az autókat, de afelett a piac megállt” – mondta. Hozzátette: általában a vevők a jó ár-érték arányú autókat keresik, és azok valóban hamar gazdára találnak.

Országos szinten nőtt

Miközben a használtautó-piacon 2023 első tíz hónapjában gazdát cserélő 689 900 személyautó mennyisége 1,6 százalékkal maradt el az előző év hasonló időszakában regisztrált 701 ezres értéktől, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 89 300 darab volt, ami 18 százalékkal múlja alul az egy évvel korábban mért 108 900-as értéket. Inkább csökkent, és az olcsóbb autókat viszik inkább.