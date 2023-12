Portálunkat több vendéglátóhely is megkereste azzal kapcsolatban, hogy aggályosnak tartják a január 1-től bevezetésre kerülő Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) felé történő adatszolgáltatást. Egy miskolci vendéglátóegység tulajdonosa azt mondta: ugyan a korábbiakhoz képest jelentősen tisztult a kép, több dolog azonban máig ismeretlen számukra.

„Beszereztük már a tabletet, ami a rendszerez szükséges, illetve a szoftvert is, de annak pontos használatát oktatóvideón keresztük tanulhatjuk majd meg, ami meglehetősen nagy teher nekünk” – mondta. Kiemelte: az infrastruktúra kiépítése többletköltséget jelent számukra. „Értjük a célt, de szerintem erre nem biztos, hogy mindenki készen áll, hiszen a szoftverért fizetni kell, illetve még mindenről mi sem vagyunk pontosan tájékoztatva, hogy például egy menü esetében mit kell felvinnünk” – részletezte.

Volt, aki önkiszolgáló jellegű éttermet üzemeltet, és ott például asztalszámot a fizetéskor lehetetlen rögzíteni, hiszen ők nem tudják, hogy hova fog leülni a vendég. Ahogy az is kérdéseket vet fel, ha fizetés után a vendég meggondolja magát, és másik ételt kér, ez esetben a korábbi rendelését hogyan kell sztornózniuk.

25 ezren már regisztráltak

Mint ismeretes elfogadta a Kormány a Magyar Turisztikai Ügynökség javaslatát, így a vendéglátó üzletek és jeggyel látogatható turisztikai attrakciók adatszolgáltatási kötelezettsége szakaszosan indul el a NTAK felé. Eddig a rendszerbe kizárólag azon vállalkozások voltak kötelesek a forgalmi statisztikai adatok továbbítására júliustól, amelyek vendéglátásból, illetve jegyeladásból származó 2022. évi nettó árbevétele meghaladta a 100 millió forintot. A 12 és a 100 millió forint közöttieknek januártól már regisztrálniuk kell.

A 12 millió alatt viszont nem kell adatot szolgáltatniuk. (Korábban az volt a tervezet, hogy július 1-től már a 12 millió feletti nettó árbevételű cégeknek is kötelező lesz az adatközlés – a szerk.) Fontos, hogy az árbevétel megállapításakor az azonos szolgáltatóhoz tartozó üzletek bevételeit nem kell egybeszámítani. A kötelezettségnek a turisztikai vállalkozások saját, NTAK adatszolgáltatásra hitelesített vendéglátó vagy jegykezelő szoftverükön keresztül tehetnek eleget. Suhajda-Molnár Anikó, az MTÜ turizmus stratégiai megvalósításért felelős vezérigazgató-helyettese azt hangsúlyozta korábban a rendszerről, hogy az adatszolgáltatási folyamat automatikusan zajlik, így a szolgáltatók számára nem okoz többletmunkát. Az MTÜ adatai szerint idáig már több mint 25 ezer adatszolgáltató regisztrált.

Téves híresztelés

Bágyi Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Osztály elnökségi tagja azt mondta portálunknak: ők is kaptak visszajelzést a kisebb vendéglátósok aggályairól, de szerinte meg fogják tudni oldani az adatszolgáltatást. „Most már minden vendéglátó egységnek szükséges lesz az adatszolgáltatás, amelynek eléri a havi 1 millió, azaz az éves 12 milliós nettó árbevételt” – ismertette. Hozzátette: akik szezonálisan vannak nyitva, például egy nyári büfé vagy fagyizó, azoknak csak regisztrálni kell a rendszerbe. „Fontos megjegyezni, hogy a szezonálisan nyitva tartó vendéglátósok, például egy nyári büfé nem gyakran éri el a nettó 12 millió forintot. Így téves híresztelés az, hogy nekik is minden eladott lángost fel kellene vinni a rendszerbe” – tette hozzá.

A szektort segítik

A szakember azt is hangsúlyozta portálunknak, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség nagyon komolyan veszi az országmarketinget. „Nagyon átgondolt és kreatív kampányok folynak és ebből az adatszolgáltatásból, azt látja az MTÜ, hogy mire érdemes ráerősíteni” – mutatott rá. Arra is kitért, az ügynökségnek azért is fontos ez az adatszolgáltatás, mert online pénztárgép mellett ez is egy újabb lépés a szektor kifehérítéséért. „Az érintetteknek szükséges egy új ügyviteli rendszer kiépítése” – mondta. Arra is kitért, hogy ez, mint a már korábban is említett nagyobb árbevételű vendéglátóhelyeknél bevett szokás volt, így nem számít jelentősebb fennakadásra a szakember.