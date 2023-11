Kedden délnyugaton hullott jelentős csapadék hazánkban, de összességében már kevesebb volt az eső, mint az előző hetekben. Foltokban még mindig van belvíz, ami az őszi vetéseknek nem tesz jót. A folytatásban téliesre fordul időjárásunk: megérkezik a hideg kemény éjszakai fagyokkal és szombattól már több napon is van esély hóesésre – írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Fejlett kultúrák

- Van olyan hely a megyében ahol még a szántás befejezése tart és olyan is akad ahol a búza vetésével vannak kissé elmaradva – mondta el Taskó József a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke. Amit most várunk az az egyenletes hótakaró ugyanakkor a kártevők megritkításához elengedhetetlen a fagyos időjárás – tette hozzá.

Az őszi vetések számára kedvező volt a hosszú ősz, melyhez főleg október második felétől kiadós csapadék is párosult. A sok eső helyenként már megállt a földeken, a tartós vízborítást pedig nem szeretik az állományok. Az őszi talajmunkákhoz is sokfelé túlságosan sáros a talaj.

A repce jól fejlett, hamar elérte a 6-8 leveles állapotot, az árpára már egyre többfelé jellemzőek a bokros állományok, a búza pedig 1-3 leveles, többfelé 3-5 leveles állapotban van a vetés időpontjától függően. A folytatásban változékony, de már télies időjárás várható. Péntek estétől ugyanis észak felől sarkvidéki eredetű hideg léghullám érkezik hazánk fölé, mely a jövő hét közepéig itt örvénylik majd térségünk közelében. A hőmérséklet szombattól esik vissza jelentősen, országos fagyok várhatók, a jövő hét közepén már -10 Celsius fok alá is hűlhet a levegő. Napközben pedig csak 0 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Többször is várható kisebb csapadék, szombattól már többfelé hó is hullhat. Nagyobb mennyiség kedden eshet (délen akár 10 millimétert meghaladó is), de ennek még meglehetősen nagy a bizonytalansága.