A vevők ma már a minőséget keresik, emiatt a no name gyártók eltűntek a kéziszerszámok piacáról – mondja Sikerkovácsok című podcast műsorunkban Fükő László. A Robert Bosch Power Tool Kft. ügyvezető igazgatójától megtudhatják mit vár a digitalizációtól, az automatizálástól, illetve ennek milyen hatása lesz a munkaerőpiacra, illetve azt is, hogy miért tartja fontosnak a társadalmi szerepvállalást. A miskolci gyár elismert cégvezetője a kihívásairól azt mondja: „Ez a feladat, amit rám bíztak, nekem nem munka, hanem misszió.”

A beszélgetés második részével várja önöket a boon.hu-n a szerkesztő-műsorvezető, Csákó Attila.

Még több podcast a boon.hu oldalán itt!