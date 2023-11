A fémszerkezetű raktárak, csarnokok kivitelezésével foglalkozó, jellemzően alvállalkozók bevonásával működő társaságot előzetes kockázatelemzésben használt online számlaadatok alapján vizsgálta a NAV. A cég a negyedéves áfabevallásában jelentős összegű, csaknem 91,6 millió forint áfát igényelt vissza.

A cég áfaösszesítő nyilatkozata szerint a levonásba helyezett, illetve a visszaigényelt adó döntő többsége egyetlen alvállalkozó számláin alapult, aki ráadásul szinte kizárólag a fővállalkozónak állított ki számlákat. A két cég között személyi összefonódás is volt: az alvállalkozó ügyvezetője a vizsgált adózó alkalmazottja is volt egyben, aki munkavállalóként irreálisan széles jogkörrel rendelkezett. A NAV a számlakibocsátó adatait is elemezte. Az alvállalkozó bevallásainak „adóminimalizáló” jellege annak ellenére is feltűnt, hogy a kibocsátott számlák után bevallotta az áfabevételt.

A NAV jogkövetési vizsgálata az Online Számla rendszer adatai nyomán egy komplett számlázási láncolat működését tárta fel. Az ebben közreműködő cégek nem végeztek valós gazdasági tevékenységet, feladatuk csak a fiktív számlák kibocsátása volt.

A vizsgált cég az ellenőrzés hatására több évre visszamenőleg önellenőrzéseket nyújtott be, amik alapján 627 millió forinttal emelkedett kötelezettsége, illetve 110 millió forintot ért el az önellenőrzési pótlék. Mindebből 280 millió forintot már megfizetett, és cégkapcsolatai rendezését is megkezdte a társaság tájékoztatta portálunkat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.