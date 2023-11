Az egyetemi hallgatók gyakorlati képzéséről, a munkaerőpiacon való elhelyezkedésük támogatásáról és az oktatási együttműködés kibővítéséről kötött stratégiai megállapodást a Miskolci Egyetem a régió egyik legnagyobb foglalkoztatójával, az elektromos kéziszerszámokat és akkumulátorokat gyártó miskolci Bosch vállalattal. Az együttműködés részeként a Gépészmérnöki és Informatikai, valamint a Gazdaságtudomány Kar hallgatói úgy vehetnek részt a Robert Bosch Power Tool Kft. gyakornoki programjában, hogy azért kreditpontokat szerezhetnek az egyetemi képzésben, tájékoztatta közleményében a boon.hu-t a vállalat. Mint írják: a megállapodás szerint az egyetem és a vállalat együttműködik a képzési program kialakításában, az egyetemi oktatásban és kutatásban, tanulmányi versenyek szervezésében, valamint a vállalat munkavállalóinak továbbképzésében is. Tervezik közös szak- és rendszermérnöki képzés indítását, valamint a már működő Robert Bosch tanszék fejlesztését. A hallgatók részt vehetnek a vállalat gyakornoki programjában, és részállásban dolgozhatnak valós munkahelyi környezetben, a Bosch munkatársainak támogatásával.

Szorosabbá válik az együttműködés

„A Miskolci Egyetem kimagasló elméleti és naprakész gyakorlati tudással rendelkező diplomás fiatalokat képez a régió munkáltatói számára, ezzel jelentős részt vállal a térség fejlesztéséből. A most megkötött megállapodás hozzásegít minket ahhoz, hogy a legmodernebb elméleti és gyakorlati képzést biztosítsuk hallgatóinknak” – mondja Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora.

„Napjainkban szinte elengedhetetlen, hogy egy végzős egyetemista magas szintű elméleti és biztos gyakorlati tudással, valamint munkahelyi tapasztalattal rendelkezzen. Büszkék vagyunk arra, hogy már eddig is több száz miskolci egyetemistát segítettünk versenyképes tudáshoz. A most aláírt stratégiai megállapodással még szorosabb együttműködésre lépünk az egyetemmel, hogy Miskolcról kerüljenek ki a régió legtehetségesebb szakemberei” – mondja Tóthné Vankucz Marianna, a miskolci Robert Bosch Power Tool Kft. HR vezetője.

Tapasztalatszerzés

A most megkötött megállapodás egy korábbi együttműködés megerősítése. A Robert Bosch Power Tool Kft. és a Miskolci Egyetem már több mint tíz éve működik együtt, elsősorban a hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzésében segít. A vállalat gyakornoki programjában az egyetemisták tanulmányaik mellett rugalmas időbeosztásban dolgozhatnak. Ezzel egy jövőt formáló munkahelyen kezdhetik el karrierjüket, és a diplomaszerzés után akár főállású pozícióba kerülhetnek. A duális felsőfokú programban pedig a hallgatók már az első félévtől kezdve a vállalatnál bővíthetik tudásukat, amelyben a Bosch mentorai segítik őket. Az együttműködésben már eddig is több száz hallgató vett részt. A gyakornoki programban dolgozó egyetemisták több mint fele pedig a diplomaszerzés után a vállalatnál kezdi el szakmai karrierjét.

Szakmai képzések

Emellett az egyetemen 2004 óta működik a Robert Bosch Mechatronikai Tanszék, amelynek elindításában és a labor felszerelésében is tevékeny részt vállalt a cég. Közös képzést is indítottak 2021-ben, a logisztikai csomagolásfejlesztő képzés és a szakmérnök szakirányú továbbképzés is megfelel a legkorszerűbb piaci igényeknek. Az egyetem specifikus szakmai képzésekkel támogatja a Bosch munkatársainak továbbképzését, valamint az egyetemi kutatói vizsgálatokkal is segítik a vállalat fejlesztéseit.