Stabilan növekvő pénzügyi eredményekkel zárta az év első kilenc hónapját, ezen belül pedig a harmadik negyedévet az MBH Bank – derül ki a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett adatokból. Az idei év harmadik negyedében közel 107 milliárd forint korrigált adózás előtti eredményt ért el a bank, az első három negyedév korrigált adózás előtti eredménye így 272,3 milliárd forintot tett ki.

Javuló jövedelmezőség

Az idei harmadik negyedévben már világosan megmutatkozott, hogy a fúzió révén nemcsak egy a korábbiaknál jóval nagyobb, de hatékonyságát tekintve is fejlettebb, új pénzintézet jött létre. Most kezd csak el igazán látszani a befektetett munka megtérülése: az MBH Bank bebizonyította, hogy képes stabil működés és tőkehelyzet mellett folyamatosan növelni eredményeit, és közben organikusan és akvizíciókkal is gyarapítani piaci részesedését – mondta el a negyedéves számok kapcsán dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a Világgazdaságnak.

Az MBH Bank mérlegfőösszege az idei év harmadik negyedévének végére megközelítette a 10 737 milliárd forintot, ami 2,4 százalékos növekedést jelent, míg saját tőkéje a második negyedévhez képest 11,2 százalékos emelkedést követően 993 milliárd forintra nőtt.

Ugyancsak kedvezően alakult a korrigált, tőkearányos megtérülés, ami stabil emelkedést mutatva 2023 harmadik negyedévében 35,8 százalék volt. Az MBH Bank tőkeellátottsága erős, tőkemegfelelési mutatója a harmadik negyedév végén 21,5 százalékot ért el, míg az elsődleges alapvető tőke mutató 19,4 százalék volt a negyedév végén.

A tőkemegfelelési mutató jelentősen meghaladja a szabályozói minimumelvárást, ezzel biztonságos tőketartalékot biztosít a csoport működéséhez – emlékeztetett közleményében a pénzügyi szolgáltató.

Bankunk a hazai piacon szinte egyedülállóan magas tőkearányos megtérülést tud felmutatni. Az MBH Bank profittermelési képességének fejlődését jól mutatja, hogy míg a fúzió előtt, 2022 első kilenc hónapjában a korrigált tőkearányos megtérülés 25,4 százalék volt, az idei első három negyedév alatt ez már 35,8 százalékra nőtt

– emelte ki Krizsanovich Péter, az MBH Bank pénzügyi vezérigazgató-helyettese. Noha a működési költségek növekedése éves összevetésben kismértékben meghaladta az inflációt, az emelkedő bevételek hatására az első három negyedéves költség-bevétel ráta 39,3 százalékra csökkent, ami 8,5 százalékpontos javulást jelent a tavalyi három negyedéves szinthez képest.

Mindezen eredmények alapján az MBH Bank az év első kilenc hónapjában összesen 67,3 milliárd forint értékben fizetett bankadót és extraprofit adót, írja a Világgazdaság.