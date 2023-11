Hűtőtároló csarnokot adott át Karcsán Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke, dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Milinki László, a bodrogközi település polgármestere, valamint Farkas Zsolt a kivitelező cég vezetője. A mintegy 160 millió forintos, úgynevezett Területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében elnyert pályázati támogatásból megvalósult beruházás eredményeként az önkormányzat, a környékbeli települések, valamint termelők által megtermelt árucikkek – zöldségek és gyümölcsök - megfelelő tárolását, csomagolását és piacra jutását tudják majd megoldani – hangzott el az eseményen.

Az átadó ünnepségen Bánné dr. Gál Boglárka elmondta: a Cigándi járás települései, valamint Karcsa egyaránt jól sáfárkodott a rendelkezésükre álló pályázati lehetőségekkel az elmúlt években. Mindezt adatokkal alátámasztva a 2014 és 2020 közötti időszakot említette, amely során a térség több mint hárommilliárd forintot nyert el csak a megyei pályázatok révén. A helyi önkormányzat tevékenységét méltatva a közgyűlési elnök kifejtette: minden fejlesztés a karcsaiak igényeire reagál, amihez a vármegyei önkormányzat minden segítséget igyekszik megadni. Hozzátette: a TOP-os pályázatok folytatódnak a 2021-27 közötti időszakban is. Ennek során egyebek mellett a helyi egészségügyi fejlesztésekre, vagy a településkép megerősítésére lehet támogatást kérni – mondta.

Lendületet kaphat

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő is megerősítette: a Bodrogköz, azon belül is Karcsa jól használja fel a rendelkezésre álló támogatásokat. A csomagolásra is alkalmas hűtőtároló csarnok régi vágya volt a településnek, amely nagyban segíti majd a helyi termelők, valamint az önkormányzatok mezőgazdasági termékeinek eltarthatóságát, piacra jutását – emelte ki. Megemlítette: a hasonló fejlesztések hozzájárulnak a helyi gazdaságfejlesztéshez, valamint a munkahelyek megtartásához és újak létesítéséhez is. A honatya megemlítette azt is: már lassan a megvalósítás fázisába kerül egy másik komolyabb karcsai beruházás, mégpedig a református látogatóközpont megépítése is, amelynek egymilliárd forintos összköltségéhez egyelőre 300 millió forint áll rendelkezésre a munkálatok megkezdéséhez.

Fotó: Bódisz Attila

A képviselő elmondta azt is: a bodrogközi utak állapota rossz, a megkezdett felújítások az ukrajnai háború után lelassultak. Ez a következő feladat – jegyezte meg hozzáfűzve: a térség érezhetően fejlődik, amelynek a szlovákiai és magyarországi Bodrogköz összefogásából remélt nagyobb léptékű fejlesztéshullám adhat nagyobb lendületet.

Elkezdődött a piacszerzés

A beruházás céljáról Milinki László, Karcsa polgármestere kifejtette: önkormányzatuk több mint 2000-2200 négyzetméternyi fóliában termel zöldséget a közmunka program keretében. Amennyiben ezt nem kényszerülnek eladni az aktuális szezonban, hanem a hűtőházban elhelyezve csak hónapokkal később juttatják piacra, nagyobb haszonra tehetnek szert. Nemcsak a karcsai, hanem a környékbeli önkormányzatoknak, településeknek., termelőknek is tudnak segíteni, ugyanis az épület kapacitása ezt megengedi – emelte ki.

A piacszerzés érdekében már Szegeden és Békéscsabán jártak tárgyalni, sőt külföldi piacot is megcéloztak már – mondta a polgármester. Az épület energiahasználata azonban már kijelölte a következő fejlesztést is, ugyanis a több százezer forintos áramszámlát egy napelem rendszer kiépítésével szeretnék csökkenteni – közölte Milinki László.