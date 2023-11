Lovas Róbert a cég ügyvezetője elmondta: a beruházást a versenyképesség és a meglévő piacok megőrzése motiválta, valamint az, hogy új piacokra juthassanak el nagyobb eséllyel. Ehhez a fémszerkezet gyártás területén is állandó kapacitásbeli és technológiai fejlesztésekre van szükség, ami folyamatos beruházásokra ösztönzi a cégvezetést – fűzte hozzá. Az új piacok igényelték egyebek mellett azt a - mostani pályázat révén kialakított – 4500 négyzetméteres, úgynevezett előszerelő térbeton területet is, ahol dolgozóik elvégezhetik a nagyobb szerkezetek próba összeszerelését. Itt még a helyszínre szállítás előtt össze lehet rakni azokat a hegesztett acélszerkezeteket, amelyeket megrendelőik már ott megtekinthetnek és átvehetnek a felületkezelés előtt. Így kizárható az, hogy az építkezés helyszínén derüljenek ki az esetleges illesztési problémák. Emellett a kiépült helyszín logisztikai feladatokra is kiválóan alkalmas – magyarázta az ügyvezető.

Hozzáfűzte: fejlesztették és növelték a cég logisztikai hatékonyságát is a számítógépes rendszer megújításával és a szerver bővítésével, ugyanis véleményük szerint a digitalizációs lehetőségek terén még jelentős fejlődési potenciál van. Mindezeken túl a kft. üzemcsarnokainak az energiaellátását stabilizálták egy új transzformátor állomás kiépítésével, valamint az egyik üzemcsarnokban elhelyeztek négy úgynevezett konzoldarut és a hozzájuk tartozó két futópályát – közölte Lovas Róbert.

Mint megtudtuk, ezekkel a hegesztésre szánt acél elemeket könnyebben és gyorsabban tudják mozgatni a szakemberek az épületen belül. A sajtótájékoztatón elhangzott az is: a cég 2021-ben nyújtotta be pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium által, a kis- és közepes vállalkozások technológiai fejlesztésére kiírt forrásaira. Az összetett fejlesztési program eredeti költségvetése 475 millió forint volt, amelyhez 333 millió forintot nyertek, ezzel a támogatás mértéke 70 százalékos lett volna. Azonban időközben a kivitelezési költségek megemelkedtek, így a végleges beruházási költség 520 millió lett, a hiányzó összeget saját forrásból egészítette ki a Weinberg 93 Kft.