A vármegyei TOP 100 kiadvány ünnepélyes bemutatását és átadását csütörtökön tartották a DVTK Stadion VIP termében. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága és az Észak-Magyarország napilap közös produktuma, amely a legjelentősebb vállalkozókat térképezi föl és gyűjti csokorba, hosszú évek óta hagyományosan az évnek ebben az időszakában jelenik meg. Az eseményen átadták a TOP 100 idei gazdasági díját is.

Az állam minden támogatást megad

Szinte minden közélettel, politikával, gazdasággal kapcsolatos beszéd azzal kezdődik az utóbbi években, hogy milyen nehézségek, kihívások előtt áll a világ és benne természetesen hazánk is. Mégis ezen a napon fontos, hogy a sikerekről beszéljünk – mondta Alakszai Zoltán főispán, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal vezetője. Többek között arról, hogy 2022-ben az ipari termelés mértéke a vármegyében meghaladta az 5300 milliárd forintot – tette hozzá. Sikerült elérni, hogy Magyarország továbbra is a béke szigete maradjon, és a kihívások mellett is a magyar emberek életét szolgálják.

A vállalkozások és a kormány közötti szövetség megmaradhatott, melynek lényege, hogy ezek a cégek termelnek, szolgáltatást nyújtanak, kereskednek, munkát adnak több tízezer embernek, fejlesztenek, innovatív megoldásokat, technológiákat alakítanak ki és adót fizetnek. Ezért cserébe az állam vállalkozásbarát környezetet teremt, infrastruktúrát fejleszt, támogatja a fejlődést, az állampolgárokat szolgáló közigazgatást alakít ki – hangsúlyozta a főispán. Hozzáfűzte: a TOP 100 vállalkozó a vármegye zászlós hajója, akikkel közösen érik el sikereiket.

Ők valóban sikerkovácsok

Vállalkozónak lenni nem könnyű feladat, mert a kihívások mindennaposak. De minden nehézség ellenére a nehezített pályán (Covid és a háborúk stb.) is talpon maradtak, sőt voltak, akik szépen gyarapodtak vármegyénk TOP 100 vállalkozásai közül – fogalmazott köszöntőjében Csákó Attila az Észak-Magyarország napilap és a boon.hu főszerkesztője. Aláhúzta: egy jól menő vállalkozást felépíteni hosszú évek munkája, elbukni pedig bármikor, pillanatok alatt lehet, ezért folyamatosan magas szinten kell teljesíteni.

Rámutatott arra a jó hírre, hogy a technikai recesszióból kikerült az ország, a harmadik negyedévben 0,9 százalékos növekedés volt, valamint az is bizakodásra ad okot, hogy a kormány tervei szerint az észak-keleti régióba irányítják a beruházókat és a forrásokat, ami számos új lehetőséget jelent majd és számos új munkahelyet is teremt. A főszerkesztő ismertette, hogy Sikerkovácsok néven podcast műsor indult májusban, ahol a vármegye sikeres vállalkozóit mutatja be.

A képzéseknek a gazdaságot kell erősíteni

A magyar felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés és innováció akkor jó, ha a magyar gazdaságot erősíti – hangsúlyozta Hankó Balázs felsőoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkár. A sikeres struktúra átalakításnak köszönhetően elmondható, hogy ma már 12 egyetemünk van a világ legjobb 5 százalékéban, vagyis 30 ezer intézmény közül a legjobb ezerötszázban van többek között a Miskolci Egyetem is. Idén minden második diák vidéki egyetemre iratkozott be, vagyis működik a térségbe vonzás modellje. A szakképzésben is sikereket érnek el a fiatalok, például az informatika, a rendszer üzemeltetés, a robotika, vagy a mechatronika területén a nemzetközi rangsorban előkelő, dobogós helyen vagyunk – tudatta az államtitkár.

Hankó Balázs felsőoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkár az oktatás oldaláról világította meg a gazdaságfejlesztési lépéseket

Fotó: Ádám János

A minőségi képzés pedig nemcsak az iskolában, a gazdasági szereplőknél is történik. A világban ma Magyarország a 33-ik helyen van innovációs tevékenységben, gyártási csúcstechnológiában az ötödik helyen áll – emelte ki az államtitkár. A szakképzés a valós munkaerőpiaci igényeket elégíti ki és segíti azt, hogy a tanulók majd helyben dolgozzanak. Ehhez mérten a felnőttképzésben is lépéseket kell tenni, hogy tudja követni a munkaerőpiaci igényeket – hangoztatta Hankó Balázs.

Növekvő tendencia

Idén tíz új tagot köszönhetünk a TOP 100 vállalkozásai között. Az értékesítés nettó árbevétele számít a TOP 100-ba kerülésnél, 2022-ben ez 5,3 milliárd forint volt, mely összeg tavalyhoz képest emelkedett – ismertette Kovácsné Fecz Csilla a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója. A társasági adóbevallás az alapja az elemzésnek, amely a TOP 100 kiadványba bekerült. Az országos tendenciáktól eltérően ágazatban továbbra is a vegyipar vezeti a rangsort, átvette a gépipar korábbi vezető szerepét vármegyénkben – emelte ki az igazgató. A vállalatok nettó árbevételét tekintve az exportban 96 százalékos teljesítményt értek el a két húzóágazatnak köszönhetően.

Nemzetközi kapcsolatokat is építenek

Nem járunk ma könnyű utat a gazdaság világában, de az itt lévők a kitartásukkal biztosan végig járják – jelentette ki Bihall Tamás, a BOKIK elnöke. A TOP 100 jelentősége a vármegyében rendkívül fontos. Az egyik legnagyobb vármegye az országban Borsod-Abaúj-Zemplén, a koncentráció erős, Miskolc adja az 51 százalék feletti értéket, illetve a két vegyipari centrum: Tiszaújváros és Kazincbarcika – vélekedett az elnök. Hozzátette: Tokaj-Hegyalját is érdemes megemlíteni, mint meghatározó gazdasági szereplőt.