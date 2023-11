Nehéz két év van a mezőgazdaságban dolgozók mögött, tavaly az aszály, idén pedig az olcsó ukrán mezőgazdasági termékek európai importja okozott problémát ebben az időszakban, amit az orosz-ukrán háború okozta energiaár emelkedés és más úgynevezett input költségekben megjelenő drágulások tovább súlyosbítottak, Ezek mindenkit érintenek, nemcsak a gazdálkodókat – mondta dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára kedden Sárospatakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezete és a szaktárca közös szervezésében megvalósult földügyi és agrárgazdasági fórumon azokról a lehetőségekről esett szó, amelyek segítenek áthidalni a felmerülő nehézségeket. A nagy érdeklődés mellett kísért eseményen az államtitkár megemlítette: máskor is fontosak, de ezekben a nehéz időszakokban még inkább felértékelődnek a támogatási lehetőségek, ezek sikeres elnyeréséhez, lehívásához igyekeztek hasznos információkat nyújtani az érdeklődőknek a fórumon.

Dr. Komáromi Éva, a Sárospataki Járási Hivatal vezetője, dr. Feldman Zsolt, dr. Hörcsik Richárd és Aros János, Sárospatak polgármestere

Fotó: Bódisz Attila

Hozzátette: indul a 2024-es új pályázati csomag, ezekre pedig el kell kezdeni a felkészülést, hogy mindenki időben el tudja dönteni mire szeretne beruházni, vagy akar-e az újonnan induló agrár-környezetgazdálkodási programban részt venni. Ezek mind olyan döntések, amelyekhez mielőbb információkat kell kapniuk a gazdálkodóknak – indokolta dr. Feldman Zsolt. Mindezeken túl fontosnak nevezte, hogy a mostani kiélezett gazdasági helyzetben az agrártámogatások egy jelentős részét a magyar kormány előfinanszírozza, amelynek köszönhetően eddig 125 ezer gazdálkodó már mintegy 168 milliárd forinthoz jutott hozzá. Ez nagyon sok esetben most ahhoz kellett, hogy az adott termelő az őszi munkákat el tudja végezni, vagy tavasszal újra ki tudjon menni a földekre – hangsúlyozta.

Ha Ukrajna belép...

Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője rámutatott: Zemplénben a mezőgazdasági tevékenység sokszínű, hiszen a szántóföldi termelés mellett sokan foglalkoznak szőlőtermesztéssel, borászattal és erdőgazdálkodással is. Ezért fontos, hogy a környékbeli gazdák első kézből és megfelelő időben kapjanak információkat a számukra olykor létfontosságú pályázati- és támogatási lehetőségekről. Hangsúlyozta: az ukrán gabona körül az elmúlt hónapokban kialakult vita előrevetíti, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával Európa mezőgazdasági szerkezete jelentősen átalakul. Emiatt a magyar, lengyel, szlovák és más országok termelői is komoly kihívások elé néznek, amire fel kell készülni – fogalmazott. Hozzáfűzte: ehhez a magyar politikának az európai színtéren meg kell vívni a maga csatáját.

Dr. Hörcsik Richárd megnyitja az eseményt

Fotó: Bódisz Attila

Meglepőnek nevezte, hogy a unió vezetése egyik pillanatról a másikra taggá akarja avatni Ukrajnát, miközben a korábban csatlakozó országokkal – így hazánkkal is – több mint egy évtizeden át tartó tárgyalássorozat folytatott az EU, amely során számtalan feltételt kellett teljesíteniük a tagjelölteknek. Amennyiben ezt most mellőzik, kikerülik a szabályokat, komolytalanná válik az egész csatlakozási politika – húzta alá a honatya. A mezőgazdaság jelenleg is egy vitás terület az EU-ban, Ukrajna belépésével ez csak tovább bonyolódik – emelte ki. Hozzáfűzte: a magyar kormány elsősorban a magyar gazdák érdekeinek érvényesítését tartja szem előtt, ennek egyik eleme, hogy megpróbálják felkészíteni őket a jövőre, segítenek eligazodni a pályázatok és támogatások rendszerében – mondta dr. Hörcsik Richárd.