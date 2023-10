Jó szót kínálunk – így foglalták össze sikerük titkát a Nő Örök Egészségbolt és Talpcentrum alapító-tulajdonosai Sikerkovácsok című podcast műsorunkban. Nyíri Emőke és Juhász Péter szerint a hagyományos boltoknak is van jelenük, sőt jövőjük, hiszen az emberek igénylik a beszélgetést, a törődést, ennek híre pedig szájról-szájra terjed leginkább. Úgy vélik kapcsolatuk maga a Terminátor: Emőke a szövet, a szakmai háttér, Péter a fém váz, a gazdasági bástya. A vállalkozó páros – akik a magánéletben is egy párt alkotnak – beszél az üzletnyitás nehézégeiről is: az elején volt nap, amikor azért vettek maguknak egy szappant, hogy legyen némi forgalmuk a pénztárgépben, ma pedig rendkívül eredményes a cégük.

