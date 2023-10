A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) előfoglalási adatai szerint összesen közel háromszázezren indulnak útnak október 27. és november 5. között. A legnépszerűbb időszak várhatóan az őszi szünet első hétvégéje lesz, péntektől-vasárnapig több mint háromszázezer vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshelyeken. A legtöbben párosan utaznak, az adatok alapján az előfoglalások közel fele két vendég részére szól.

A vendégéjszaka-foglalások alapján az utazók közel 60 százaléka belföldről, 40 százaléka pedig az országhatáron túlról érkezik hazánkba az őszi szünetben.

Kedveltek a 4 csillagos szállodák

A vendégek több mint fele három vagy több éjszakát tölt a szálláshelyeken, de sokan terveznek két éjszakára szóló kikapcsolódást. A külföldiek körében Budapest a legnépszerűbb, vidékre pedig a belföldi vendégek látogatnak nagyobb arányban. Az előfoglalások alapján a a fővárost a Balaton és a Mátra-Bükk térsége követi. Az NTAK adatai alapján az őszi szünetben is szállodákban pihen majd a legtöbb vendég. Ötből négy belföldi vendég választ a pihenéshez szállodát, míg a külföldiek közül minden második vendég száll meg hotelekben. Minden második foglalás 4 csillagos szállodába érkezett.

A minőségi szállodák kezdenek megtelni

Az Észak-magyarországi régióban az tapasztalható, hogy a minőségi szálláshelyeket és többnyire a wellness szállodákat részesítik előnyben a családosok. Az időjárás már változékonyba fordult, ezért olyan szálláshelyet foglalnak legfőképpen, ahol rossz idő esetén is minden komfortot meg tudnak találni – hangsúlyozta Bágyi Péter, a BOKIK Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Osztályának elnöke. Hozzátette: a régióban található négycsillagos szállodák kezdenek megtelni, így aki még az őszi szünetre szeretne foglalni, annak érdemes ezt minél előbb megtennie. A korábbiakban előszeretettel foglaltak apartmanházakat is a családosok, viszont most ebben a szegmensben egyértelműen visszaesés tapasztalható. Akik eddig a panziókat, apartmanházakat keresték, ők nem biztos, hogy utaznak az őszi szezonban, akik azonban a minőségi szolgáltatásokat kedvelték korábban is, ők ugyanúgy áldoznak erre.

Nem mennek egy egész hétre

A magyar lakosságra jellemző, hogy inkább többször mennek kikapcsolódni rövidebb időre, ezért a legtöbb foglalás két, illetve három éjszakás – emelte ki Bágyi Péter. Egyébként a szállodák igyekeznek a családokat különböző akciókkal, extra kedvezményekkel további éjszakákra ott tartani, ezért érdemes a kínálatokat megnézni. Bár az előfoglalás többnyire előnyösebb árakat ad, még az utolsó pillanatban is lehet jó ajánlatot találni és a Szép kártyán lévő összeget is fel lehet használni – jegyezte meg az elnök.

Nem utaznak több száz kilométert

Az üzemanyagárak jelentős emelkedése miatt és azért is, mert a családok nem az utazással akarnak sok időt tölteni, inkább közelebbi célpontokat választanak. Ezért a régióból is sok vendég érkezik – tudatta Bágyi Péter. A természetjárás, az aktív turizmus kedvelt tevékenység ősszel, amihez a Zemplén és a Bükk is számos lehetőséget kínál. Viszont rengetegen választják a városlátogatásokat is, mert előtérbe került a kulturális feltöltődés, mint kikapcsolódási forma. A régióban számos helyen találhatnak ilyet a látogatók: várak, kastélyok, nagyszerű múzeumok várják őket.

A gyógyfürdőzés is lehet program

Amióta a beltéri wellness-részlegük fedett élmény medencével bővült, azóta a családok is szívesen pihennek náluk a nyári szezonon kívül is – mondta Jacsó Zoltán a Bogácsi Thermálfürdő Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette: náluk szinte egész évben telt ház van, mivel hozzájuk a gyógyvíz miatt mennek az emberek. Nemcsak belföldről, külföldről is sok vendég érkezik, de az is látszik, hogy az őszi szünetre megnőttek a belföldi foglalások. Nyilvánvalóan a kemping, a sátrak és lakókocsik ilyenkor nem relevánsak, de a faházakban, a jurta üdülőközpontban, a szállóban és a panzióban egyaránt sok vendégéjszakájuk van ebben az időszakban is – fűzte hozzá az ügyvezető igazgató.