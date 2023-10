Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatási Szolgálat Főosztályával közösen országos foglalkoztatási paktum konferenciát tartott szerdán Miskolcon a vármegyeháza dísztermében. A konferencián köszöntőt mondott Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke, dr. Kublik Henrietta, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatási Szolgálat Főosztályának főosztályvezetője és dr. Alakszai Zoltán Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal főispánja.

Szoros együttműködésben

- Nagy örömünkre szolgál, hogy elsőként vármegyénk ad otthont ennek a nagyszabású rendezvénynek – fogalmazta meg a közgyűlés elnöke. Az első paktumunk a vármegyénk foglalkoztatási és gazdasági adatait elemezve is sikeres volt, a megítélt támogatási összeg hatvan százalékát gazdaságfejlesztésre fordította a vármegye – emelte ki. - Az első paktumban az elért eredményszámok szinte mindegyike meghaladta a vállaltakat például az álláshoz jutók száma 179 százalékkal, a munkaerőpiaci programban résztvevők pedig 123 százalékkal. Ezért a következő években is komoly számokat vállaltunk mindezt abban a reményben, hogy a hivatalos záráskor vagyis 2027-ben még ezeket a vállalásokat is túl tudjuk teljesíteni - fejezte ki reményét az elnök.

Ez azt jelenti, hogy legalább 3500 főt bevonnak majd a paktumprogramba és legalább 2200 fő dolgozni fog azok közül akik most még munka nélkül vannak.

- Egy új mérföldkőhöz érkeztünk ezzel az új gazdaságfejlesztési programmal – határozta meg a Gazdaságfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője. - A kormányzat törekvése, hogy a foglalkoztatási rátát növelje. A pandémia és az orosz-ukrán háború erősen sújtotta valamennyi országnak és a világnak a gazdaságát viszont ennek ellenére a magyar gazdaság jól teljesített, hiszen a foglalkoztatási ráta már majdnem 75 százalékon áll – jelentette ki. - A kormánynak kifejezett szándéka, hogy 2030-ra a foglalkoztatási ráta 85 százalékra emelkedjen. Ehhez szükség van arra, hogy a vármegyei kormányhivatalok és önkormányzatok szorosan együttműködve teljesítsék ezeket a kormányzati célokat – összegezte a főosztályvezető.

Nagy lehetőségek előtt

- A kiemelkedő eredmények mellett amelyeket minden kétséget kizáróan elértünk az elmúlt időszakban azért még mindig azt látjuk, hogy itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében még továbbra is 33 ezer körüli regisztrált álláskereső található – hívta fel a figyelmet a vármegyei főispán. - Ez az országos átlag fölötti álláskeresői létszám, tehát láthatjuk, hogy van még teendőnk bőven – tette hozzá.

A főispán megjegyezte: ha megnézzük azt a kicsit több mint hat és félmilliárd forintot amely a mi vármegyénket illeti, akkor egyfelől azt mondhatnánk, hogy ez egy nagyon nagy összeg, különösen ilyen forráshiányos időszakban amelyeket most élünk, de hogyha azt nézzük, hogy milyen kihívások előtt áll ez a 358 település itt a vármegyében az ismert előzményekkel, akkor azt mondhatjuk, hogy ez még mindig nem lesz elég hogy elérjük a céljainkat. A vármegye remélhetőleg része lesz annak a gazdaságfejlesztési folyamatnak – amit a miniszterelnök úr nemrégiben tett közzé – és következő időszak gazdaságfejlesztési fókusza a Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza tengelyre irányul kiegészítve Kassával akkor azt gondolom, hogy nagy lehetőségek előtt állunk – hangsúlyozta.