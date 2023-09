Nehezebb ma helytállni a vendéglátásban, mint húsz-harminc éve, mert megnőttek a vendégek igényei, és a vendéglátók saját magukkal szemben támasztott elvárásai is - mondja Sikerkovácsok című műsorunkban Molnár Zoltánné, a Diósgyőri Party -Service Kft. társtulajdonosa. A szakember úgy látja, a rendezvény- és az esküvők piacán is átalakulás zajlik, változnak az igények. A cégvezető különleges esetekről is beszél, például, hogy ”védett személyek” vendégül látása milyen plusz feladatok jelent számukra.

