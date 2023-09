APP Konferenciaközpont roadshowját tartották csütörtökön Miskolcon a Népkerti Vigadóban. Egyelőre csak az agrárium élvezheti az EU-támogatásokat. A többi nekünk járó EU-forrás lehívása még nem kapott zöld utat, de már elkezdődött a felkészülés a Helyreállítási Alap pályázati kiírásaira. A Kormány 8 milliárd forint európai uniós forrás felhasználásával bízta meg az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.-t. Ezt az összeget a hazai kkv-k fejlesztésére fordítja.

Pénzügyi segítség a kkvk-nak

A Pénz, de honnan? roadshow-konferencia most is, mint 22 év óta minden évben összegyűjti a hazai kkv-k számára rendelkezésre álló kedvezményes, támogatott pénzforrásokat és a működési hatékonyságot növelő új módszereket. Közvetlenül is lehet pályázni az uniós tagállamok vállalkozásainak az uniós finanszírozási programokra. A szakemberek szerint mindenképpen érdemes élni ezzel a gazdag kínálat adta pénzhez jutási lehetőséggel is.