Jól alakul a magyar dinnye értékesítése, a nyári időszakban mintegy 125-130 ezer tonna görögdinnyét és a becslések szerint 10-12 ezer tonna sárgadinnyét takarítottak be a hazai termelők a földekről. Magyarországon az átlagos éves fogyasztás 10 kilogramm/fő körül alakul. A mintegy 100 ezer tonnás belföldi fogyasztáson túl exportra nagyjából 20-25 ezer tonna körüli mennyiség juthat – ismertette a magro.hu.

Kicsit csökkent az érdeklődés

Kásás, de még finom – igyekszik személyes tapasztalattal segíteni kolléganő a dinnyehelyzetről készülő beszámolómat. És valóban - bár a korábbinál jóval szerényebb a kínálat - még mindig lehet görögdinnyét válogatni a Búza téri piacon.

Egy kicsit kásás, de még mindig édes a görögdinnye – erősíti meg a tapasztalatot az árus. A Lőrinc naphoz kötött minőségromlást cáfolja, ami negatívan befolyásolja a vásárlási kedvet az a hűvösebbé vált időjárás – tájékoztat. Kisebb már a felhozatal és a mag nélkülinek még az ára is megemelkedett, 500 forint körül mérik kilóját. A sárgadinnyét még most is keresik, minőségromlás pedig nem is tapasztalható sem a sárga, sem a zöld belűben – tudjuk meg.

A dinnyéseknek komoly fejfájást jelent a termelési költségek jelentős és gyors emelkedése. Évek óta nő az önköltség, amelyet eddig a gazdálkodók voltak kénytelenek lenyelni. A következő években pedig elkerülhetetlen, hogy a fogyasztói árakban is érvényesítsék valamilyen formában a költségnövekedést, ellenkező esetben egyre több dinnyetermesztő hagyhat fel a tevékenységgel – jelzi a szakportál. Sárgadinnyéből nálunk a legkedveltebb és legkeresettebb a Kantalup és Gália típus. A sárgadinnyében nagy lehetőségek rejlenek még, nagy rá a kereslet, de a termelés kockázata is magasabb. A rubin fajta egyike azon fajtáknak, amit a legnagyobb felületen termesztenek hazánkban. A minősége, beltartalmi értéke kiemelkedik a szegmens hasonló fajtái közül. A legújabb, de már a termelők körében is népszerű tagja a rövid tenyészidővel és kiváló minőséggel rendelkező Mirto F1. Termései kerek alakúak és a piacon már megszokott rendkívül vonzó sötét csíkos héjszínnel rendelkezik. A belső minősége is kifogástalan, kiváló hozammal. A magnélküli portfólióban a 4-6 kilogrammos Bahama F1 és az 5-8 kilogrammos Morena F1 található.