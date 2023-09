Érdemes körültekintően, a NAV közzétett adatait is segítségül hívva eljárni az üzleti életben, mert egy cég jogszerűtlen működése partnereire is adójogi hatással lehet. A NAV revizorai megtagadták egy kölcsönzött munkaerőt igénybe vevő cég áfa-visszaigénylésének kiutalását, mert nem tett meg mindent azért, hogy elkerülje a közreműködést az adókijátszásban.

A cég már hosszabb ideje partnere volt egy munkaerő-kölcsönző vállalkozásnak figyelmen kívül hagyva az annak jogszerűtlenségéről árulkodó jeleket: megváltozott a cég székhelye, tulajdonosi köre, illetve legbeszédesebb tényként a fizetési határidőt 30 napról azonnali utalásra változtatták. Az ellenőrzött vállalkozás például az áfabevallást be nem nyújtók listáján is megtalálhatta volna partnerét, ha felkeresi a NAV honlapját.

Ellenőrzés indult

A tényállás tisztázására a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozásnál is ellenőrzés indult. A revizorok az Online Számla rendszer adatait vizsgálva jöttek rá a társaság módszerére. A cég a munkaerő-kölcsönzéskor számlát állított ki, de az áfát már nem vallották be. A társaság humán erőforrását vizsgálva a revizorok azt tapasztalták, hogy a munkavállalók jogviszonya ugyan rendezett, tehát mindenki be volt jelentve, de a béreket terhelő adókat és járulékokat már nem fizették. A NAV a feltárt 15 millió forint áfahiány megtérülésére úgynevezett ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el.

Az ellenőrzés eredményeként a partnerek megszüntették szerződésüket. A foglalkoztató a korábban kölcsönzött munkavállalók státuszát is rendezte, saját munkavállalóként bejelentve, szabályosan foglalkoztatva őket, tájékoztatta portálunkat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.