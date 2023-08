A kétezres évek első évtizedének második felében még arról volt szó, hogy a két nagy fapados légitársaság, a Wizzair és Ryanair nem a Ferihegyi repülőtéren képzeli el a jövőjét. A Wizzair végülis kicsit Debrecen felé mozdult el, és ma már elég sok repülőjáratot landoltat a hajdúsági vármegyeszékhely repülőterén.

A Ryanair és a légitársasság köréhez tartozó - ír-magyar tulajdonú - Fieldstone Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. viszont megjelent Mezőkövesden befektetési szándékkal a volt szovjet katonai repülőtéren. Úgy volt, hogy első lépcsőben a légi árusszállítás feltétleinek kialakítása történik meg, amelyet aztán követhetett volna a légi személyszállítás infrastruktúrájának kiépítése.

Így jutott részhez Miskolc

Egyébként eredetileg úgy volt, hogy a korábban állami tulajdonban lévő mezőkövesdi volt katonai repülőteret a területileg érintett két önkormányzat - Mezőkövesd és Mezőkeresztes - kapja meg, ám azt gondolták, hogy a térség legnagyobb városa, Miskolc mindenképpen legyen érdekeltté téve egy ilyen grandiózus, a térség közlekedését forradalmasító, gyökeresen átalakító beruházásban. Ezért kapott Miskolc egyhatodnyi tulajdonrészt.

A területet 2007-ben kapta tulajdonba Mezőkövesd, Mezőkeresztes és Miskolc önkormányzata. A tulajdonosok 2008-ban szerződést kötöttek a Fieldstone Kft.-vel. 2011-ben Budapesten be is jelentették a projekt megindulását, ennek ellenére nem történt semmi. Úgy tűnik, a Ryanair részéről végleg lekerült a napirendről a mezőkövesdi repülőtér fejlesztése.

Elvesztegetett esztendők

Hat ilyen módon elvesztegetett év után aztán 2014-ben újra az önkormányzatoké lett a mezőkövesdi repülőtér. Az önkormányzatok szerződést bontottak a befektetőcéggel, mert úgy gondolták, ideje más utat választani a fejlesztéshez.

Azóta persze nem sok történést jegyezhettünk fel, ha csak nem azt, hogy sportrepülők vették birtokukba a reptér egy részét, illetve, hogy Mezőkövesd ipari parki fejlesztéshez szeretné használni az ingatlan egy részét.

Miskolc szempontjából azonban az eltelt időben semmi olyan nem történt, amely arra a következtetésre adna okot, hogy érdemes megtartani az egyhatodnyi tulajdonrészt a mezőkövesdi volt szovjet katonai repülőtérben.

Sikertelen első kör

A miskolci közgyűlés március 2-ai ülésén döntött arról, hogy eladja a mezőkövesdi repülőtérben meglévő egyhatod tulajdonrészét, mert hasznosabb volna a város számára a befolyó összegből Miskolcon, vagy a város közvetlen közelében ipari fejlesztésre alkalmas területeket vásárolni. Az akkori hivatalos értékbecslés szerint a tulajdonrész mintegy 1,4 milliárd forintot ér, tehát ennyiért hirdette meg az önkormányzatnak a térületet.

Az értékesítési pályázat eredménytelenül zárult. Az újabb értékesítés elindításához az időközben bekövetkezett telekalakítás, valamint az aktualizált értékbecslés alapján az új piaci érték miatt a korábbi döntés módosítása volt szükséges. Ez történt meg a júniusi közgyűlésen azzal a kitélellel, hogy Miskolc bruttó csaknem 1,2 milliárd forint kikiáltási áron akarja értékesíteni tulajdonrészét a volt mezőkövesdi katonai repülőtérben.

Mezőkövesd is eladná

Időközben néhány nappal ezelőtt a mezőkövesdi önkormányzat is meghirdette az ő öthatodnyi tulajdonrészét a repülőtérben. Körülbelül 210 hektárnyi területről van szó, amelyet minimum 2,1 milliárd forintért akarnak értékesíteni. A kövesdi tulajdonrészre szeptember 4-től számított 15 nap on belül lehet ajánlatot tenni.

Érdekesség, hogy a miskolci pályázatba azt írták, az ingatlanok kizárólag gazdaság- és területfejlesztés, a mezőkövesdi ingatlanok viszont gazdaság- és területfejlesztés, repülőtér, logisztikai központ kialakítása céljából szerezhetők meg.

Kiűnő lehetőségek

Fekete Zoltán Mezőkövesd polgármestere a Boon.hu-nak adott interjújában a repülőtér sorsát firtató kérdésre azt válaszolta, hogy "Ezt a lehetőséget és adottságot vétek nem kihasználni! A mezőkövesdi repülőtér kifutója a Liszt Ferenc repülőtér után a második legnagyobb az országban: 80 méter széles és 3,5 kilométer hosszú, a gurulóutak is kiválóak. A közúti – autópályán is könnyen megközelíthető a város – és vasúti közlekedés színvonala tökéletes. Ezekkel az adottságokkal ez a terület ideális befektetési célpont lehet egy multinak. Remélem, rövidesen meg is érkeznek!"