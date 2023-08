Júliusban erősödött az infláció csökkenése, az infláció 2,5 százalékponttal lassult az előző hónaphoz képest, az éves maginfláció jelentősen, 3,3 százalékponttal mérséklődött. A Magyar Nemzeti Bank szerint ehhez legnagyobb mértékben az élelmiszerek árának alakulása járult hozzá. A szakemberek szerint további csökkenés várható az élelmiszerek esetében, hiszen az üzletek egymással versengenek, hogy jobb árakat nyújtsanak a vevőknek.

Tudatosan vásárolnak

Portálunk is felkeresett több üzletet és vásárlókat kérdeztünk a tapasztalataikról. Mágocsi Ferencné az egyik hipermarketben vásárolt és arról beszélt portálunknak, hogy a kenyér ára szerinte csökkent. „Átlagosan azt tudom elmondani, hogy a pékáruk és a tojás ára is csökken, de több hústermék esetében is hasonló a tapasztalatom” – mondta a boon.hu-nak. Hozzátette: szerinte éppen ideje, hogy csökkenjenek az árak, mert nyugdíjasként havonta több tízezer forinttal költ többet élelmiszerre. „A tejtermékek esetében még nem látok jelentős árcsökkenést, de reménykedem benne, hogy az is elindul lefelé” – hangsúlyozta.

Nagy Ferenc az akciókban bízik. „Én mindig a legkedvezőbb árat keresem erre van mobiltelefonos applikációm és rákeresek egy-egy termékre, hogy éppen hol a legolcsóbb” – osztotta meg. Arra is rámutatott, hogy az élelmiszerárak ugyan csökkentek, de az üzemanyagárak jelentősen növekedtek. „Jobb akciókat ki lehet fogni és több ezer forintot tudok rajta fogni hetente, csak az a fontos, hogy tudatosan vásároljak” – húzta alá.

A szakemberek előrejelzése szerint, az év végére akár 5-8 százalékra csökkenhet az élelmiszer-infláció. Az élelmiszerek 2023 júliusában 23,1 százalékkal kerültek többe, mint 2022 azonos időszakában. A mostani az éves ráta legnagyobb mértékű csökkenése idén, júniusban még 29,3 százalékos volt a drágulás éves üteme.