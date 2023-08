Szijjártó Péter szlovéniai bejelentése A világ legmodernebb technológiájú akkumulátor-újrahasznosító üzeme épül meg Alsózsolcán - jelentette be Szijjártó Péter Szlovéniában. A külgazdasági és külügyminiszter rámutatott: „ezzel biztosítani tudjuk azt, hogy az elektromos akkumulátorgyártás teljes egészében környezetterhelés nélkül megy végbe, és hogy az elektromos akkumulátorok újrahasznosítása is így már biztosított lesz”. Kitért arra is, hogy a beruházó Andrada-csoport a magyarországi környezetvédelmi szabályoknál négyszer szigorúbb előírásokat tart önmagára nézve kötelezőnek. Szijjártó Péter fontosnak nevezte a környezet tehermentesítését, és aláhúzta, hogy az erre vonatkozó technológia megszületett, mégpedig Szlovéniában, ahol az Andrada a világ legmodernebb módszerét dolgozta ki, amellyel az elektromos akkumulátorgyártás teljes mértékben „körkörössé” tehető, így a környezetet maximálisan meg lehet óvni a hulladékképződéstől.„Jó hír, hogy a szlovén vállalat úgy döntött, az elektromos akkumulátorok újrahasznosításához szükséges és a környezet védelmét biztosító technológiára alapuló első beruházását Magyarországon hajtja végre” - közölte a miniszter. A kormány a projektet 4,7 milliárd forinttal támogatja, ezáltal hozzájárulva új munkahelyek létrehozásához is.